РЭО: Органам власти следует принять во внимание новые правила утилизации электролома

По словам Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, сегодня органы власти обязаны списывать электролом и направлять его на утилизацию. С этой целью разыгрываются тендеры. До сих пор органы местного самоуправления не могли включать в пакет конкурсной документации ничего, кроме лицензии утилизатора. «В итоге конкурсы могут выигрывать недобросовестные компании, даже те, которые вовсе не занимаются утилизацией. Приказ по обращению с однородными отходами устанавливает иные правила. В этой связи руководителям государственных и муниципальных предприятий и организаций рекомендуется при подготовке конкурсной документации учесть новые правила», — сообщил Буцаев. Об этом информирует gorod55.ru.