РЭО: Органам власти следует принять во внимание новые правила утилизации электролома

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
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В рамках положений приказа № 173 Минприроды утилизаторы будут обязаны не только получать спецлицензии, но и иметь необходимые мощности и системы контроля веса ОЭЭО и вторсырья.
По словам Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, сегодня органы власти обязаны списывать электролом и направлять его на утилизацию. С этой целью разыгрываются тендеры. До сих пор органы местного самоуправления не могли включать в пакет конкурсной документации ничего, кроме лицензии утилизатора. «В итоге конкурсы могут выигрывать недобросовестные компании, даже те, которые вовсе не занимаются утилизацией. Приказ по обращению с однородными отходами устанавливает иные правила. В этой связи руководителям государственных и муниципальных предприятий и организаций рекомендуется при подготовке конкурсной документации учесть новые правила», — сообщил Буцаев. Об этом информирует gorod55.ru.
Для госкомпаний, а также муниципальных учреждений и предприятий предусматривается обязательное проведение конкурсных процедур, в результате которых устанавливается исполнитель работ по утилизации электронного и электротехнического оборудования, утратившее свои потребительские свойства, в соответствии с действующей нормативной документацией.
В нашей стране прежде не регулировались глубина и технические процессы в сфере утилизации электронных отходов. Со дня вступления в силу новых требований, прописанных в приказе № 173, перерабатывающие предприятия будут обязаны получать не менее 85% вторичного сырья от массы поступившего электролома. Подобная тактика исключит из рабочего процесса недобросовестных участников рынка, деятельность которых направлена только на извлечение максимально ликвидной фракции.
Некоторые требования к обращению с электронными и электротехническими отходами определяются и приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 399, действующим с 1 марта прошлого года. Статья 56 обязывает ИП и юридические лица в течение 11 месяцев направлять электролом лицам, законно занимающимся сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением элементов, входящих в перечень «Отходы электронного оборудования».
Приказ Минприроды Российской Федерации № 173 начнет действовать с 1 сентября этого года.