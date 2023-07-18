«Новые люди» предложили отменить 52 бессмысленных штрафа

Любой сотрудник ГИБДД может за минуту пробить вас по базе и узнать, есть у вас права или нет. Несмотря на это, за забытые дома права или полис ОСАГО он выпишет вам штраф. В век интернета и всеобщей цифровизации это просто-напросто устаревшая норма. Новые люди предлагают ее отменить — безопасность на дорогах от этого не пострадает.