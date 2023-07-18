Самостоятельный турист: как аудиогид Казань-Болгар помогает организовать путешествие

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В виртуальную экскурсию по маршруту Казань-Болгар длиной около 2-х часов вошли самые яркие эпизоды истории средневекового государства Волжской Булгарии и его столицы Болгар. Теперь эта локация — уникальный музей-заповедник под открытым небом — Булгарское городище.
Автомобильный аудиогид запущен в рамках социального проекта экосистемы МТС Travel «Городские легенды».
Цифровой маршрут проходит по территории 3 разных районов: Лаишевский, Спасский и Алексеевский. В нем представлено около 50 точек, о которых можно узнать много интересного посредством внедренного проекта. К его разработке привлекались энтузиасты, краеведы, местные жители. Именно эти люди могут рассказать много интересного про регион, в котором живут и трудятся. Голосом гида выступила тележурналист, актриса театра и кино, заслуженная артистка Татарстана Лейсан Дусаева.
Аудиогид создается в рамках проекта, для которого важна идея развития туризма. Технологии могут быть полезны для разных областей экономики, в том числе и для туризма. Собственно, вот как раз те продукты, которые мы представляем в области туризма и помогают реализовывать возможности технологий для простого человека, для его досуга, для его жизни, хобби, работы, общения и других сфер деятельности, — пояснила руководитель Центра социальных благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
Казань наравне с Москвой и Анапой вошла в пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха. По итогам анализа обезличенных данных в Татарстан чаще всего приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и соседних поволжских регионов. Путешественников привлекают музеи и культурные достопримечательности Казани, легенды Свияжска, уникальное историческое наследие Болгара.
Создание такого продукта, который позволит еще большему количеству людей познакомиться с историей достопримечательностей Республики Татарстан. Конечно же, здорово, что бизнес не просто понимает важность развития инфраструктуры туризма, сферы туризма, но и активно подключается к этому по самым разным направлениям. Это не только представители туроператоров, ресторанов, гостиниц, но и компании других отраслей, например, сотовые операторы. Проектов, в том числе цифровой направленности с каждым годом становится все больше, — рассказала заместитель председателя государственного комитета Республики Татарстан по туризму Анастасия Софьина.
Специалисты госкомитета отмечают повышенный интерес жителей и гостей Республики Татарстан к такого рода проектам.
Это действительно веяние времени, требование времени. Путешественник в своем телефоне может создать практически целый мир: и экскурсовода, и сервисы по бронированию, и расписание различных мероприятий. Каждый сегодня может выстраивать свою программу и путешествовать так, как хочется, так, как подсказывает душа, — добавила зампред.
Органы государственной власти поддерживают подобные проекты не только информационно, но также проводят конкурсы с предоставлением субсидий на развитие туристической инфраструктуры и сервисов туризма.
В Республику Татарстан за прошлый год прибыло 3,9 млн туристов и почти 600 тысяч посещений пришлось на Великий Болгар. На протяжении последних нескольких лет это локация остается популярным туристическим направлением, а количество приезжающих туда ежегодно растет.
Увеличивается и число самостоятельных туристов, а также самих татарстанцев, путешествующих по республике. И та, и другая категория все чаще используют для передвижения автомобиль. Поэтому создание такого продукта, как автомобильный аудиогид, является актуальным в настоящее время, говорят представители государственного комитета по туризму в Татарстане.
Кроме того, сотрудники комитета фиксируют рост числа самостоятельных или индивидуальных туристов в республику. Количество путешествующих на автомобиле составляет 70% от общего турпотока.
Мы понимаем, что для таких туристов важно создавать новые маршруты, чтобы они могли самостоятельно и с комфортом передвигаться от одной локации к другой, — уточнила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
Бесплатная автомобильная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора. Аудиогид работает автономно. К нему можно подключиться в любом месте и прослушать рассказ о ближайшей локации.
Итак, начнем небольшое путешествие к Древнему Болгару.
Город Болгар называют туристической жемчужиной Татарстана. Когда-то Болгар был столицей средневекового государства — Волжской Булгарии. Сейчас на его территории образован музей-заповедник под открытым небом «Болгарское городище» (ударение на первый слог).
На пути к древнему городу встречается множество населенных пунктов. Редакция TagilCity.ru расскажет о самых популярных их них.
Пока в Нижнем Тагиле почти 40-градустная жара, на Каме в Лаишево прохлада, накрапывает мелкий дождь и спряталось солнце.
Аудиогид, выбранный мной для путешествия по Казани, рассказывает, что Лаишево был основан в середине XVI века. Здесь проживали стрельцы, пушкари и военные. Населенный пункт имел важное стратегическое значение. Именно здесь проходила переправа через Каму по дороге в Ногайскую Орду.
Сейчас это село имеет статус города и славится своими пляжами. Летом локация становится курортом для жителей Татарстана и туристов. Даже несмотря на угрюмую погоду, здесь многолюдно.
Крупнейшим в Евразии и третьим в мире по площади является Куйбышевское водохранилище. Из 6 тысяч квадратных километров водохранилища на Татарстан приходится почти половина. В районе устья Камы его ширина достигает 40 километров, поэтому местные жители назвали его Камское море.
Полностью охватить масштаб моря, конечно же, не получится, но забравшись на вышку, на Каму и побережье можно посмотреть взглядом пролетающих чаек.
В центре Татарстана, на берегу Камы, живут хранительницы древнего, но не забытого знания — художественного ткачества. Мастерицы Алексеевской фабрики из простых нитей создают ткани, не похожие друг на друга узоры, а также отражают на полотне красоты родного края.
Художественное ткачество было и остается традиционным видом народного творчества. Годом основания фабрики считается 1927 год. Именно тогда на производстве появился первый ткацкий станок. Узорные скатерти, столешники, полотенца, салфетки — это основной ассортимент выпускаемых изделий. Изделия изготавливаются из натурального хлопка и льна.
Внутри здания есть небольшой магазинчик, а на втором этаже — сама фабрика. Работницы трудятся целую смену напролет, чтобы наткать материал на одно платье. Иногда на 4 метра ткани с узором уходит больше недели. Работа сложная и кропотливая, а все узоры имеют определенное значение. В далеком прошлом девушки вышивали на сарафанах свои желания. Есть поверье, что они всегда сбывались. Давайте посмотрим на сам процесс работы на станке.
Давным-давно, в начале VII века нашей эры, в степях Восточной Европы существовало объединение булгарских племен под названием Великая Булгария. Правил им хан Кубрат. После смерти хана, пятеро его сыновей не смогли поделить доставшиеся им территории. Так и начался распад Великой Булгарии.
Только второй сын — Котраг — со своими людьми перешел реку Дон и обосновался на средней Волге и Каме, где впоследствии и возникла Волжская Булгария.
Узнавая историю древнего мира, очаровываешься… Погружаешься в еще не до конца изведанный мир, ведь раскопки здесь продолжаются до сих пор! Складывается ощущение причастности к этим местам. Вдыхаешь воздух полной грудью, делаешь фотографии и фантазируешь, представляя всевозможные образы людей тех времен.
Аудиогид вещает: музей болгарской цивилизации уникальное по своей архитектуре сооружение. Оно выстроено таким образом, что часть его этажей находится под землей. Здание является и музейным комплексом, и речным вокзалом.
Смотришь на теплоход и сразу хочется устроить себе круиз по Волге. Очень удивительно, что в Татарстане встречаются 2 большие величественные реки. Жители до сих пор не пришли к единому мнению, какая река в какую впадает.
Заходя в музей, в глаза бросаются небольшие макеты Великого Болгара. Рассматриваешь детально, раздумываешь: как же тут жили люди, какой уклад у них был, какие традиции… Видишь найденную хорошо сохранившуюся посуду, кувшины, даже копилки! И понимаешь, что в далеком прошлом жизнь тоже била ключом: и творчество было у народа, и таланты.
Отдельно хочется рассмотреть ювелирные украшения тех времен — тонкая работа, очень сложная. Например, на изготовление одной только сережки уходило более полугода, а нужно сделать две, еще и абсолютно одинаковые.
Экспозиции музея общей площадью 2 тысячи квадратных метров занимают третий и четвертый этажи. Здесь представлено более 1600 экспонатов*, раскрывающие основные темы по истории болгарской цивилизации и города Болгар.
*Каждая представленная в галерее композиция подписана.
Музейно-выставочный комплекс открыли 21 мая 2012 года. Здание стилизовано под исторический средневековый мавзолей. В центральном зале под стеклянным куполом расположен самый большой в мире Коран. Он был отпечатан в Италии на особой шотландской бумаге. Его вес — 800 кг, а размеры в закрытом виде — 2*1,5 метра.
Обложка священной книги представляет собой малахитовое полотно, украшенное полудрагоценными камнями. Переплет выполнен из телячьей кожи.
Огромная и невероятно красивая священная книга — Коран (занесена в Книгу рекордов Гиннеса). О ней знает весь мир! А находится она в России, в моей стране. Гордость пробирает.
Слова цифрового друга уже мешаются с собственными мыслями.
Серьезная информация в ушах: Соборная мечеть построена в середине XIII века после завоевания Волжской Булгарии ханом Батыем. Укрепленный храм с 24-метровым большим минаретом служил главной мечетью города. Во время строительства использовали более 1 тысяч тонн мрамора…
«Лалала» в голове: вот бы хоть глазком посмотреть на ту настоящую жизнь, которая здесь когда-то била ключом… Увидеть вживую, но со стороны, чтоб меня никто не заметил, вдруг что! Мысли, мысли, мысли: какая красота!
Руины великого Ханского дворца, построенного в начале XIII века из белого известняка и обложенного кирпичом. Сооружение использовалось для приема послов и ведения переговоров.
Оказывается, дворец мог бы сохраниться гораздо лучше, но местные жители занимались вандализмом. Они растаскивали кирпичи и прочие предметы. Однако Петр Великий это остановил и приказал следить за состоянием здешних зданий.
Император также посещал и Нижний Тагил. По его указу от 20 декабря 1720 года Демидовы приступили к строительству Выйского медеплавильного завода. Дата запуска завода — 8 октября 1722 года — официальная дата основания Нижнего Тагила.
История всей страны, каждой ее частички тесно связана друг с другом. А когда ты привозишь из одного города в другой «частичку себя» и забираешь «обменную частичку» (например, я взяла домой из Камы белый камешек, а оставила здесь камешек с Тагильского пруда), кажется, происходит исторический момент.
Этому сооружению около 700 лет. Оно является наиболее сохранившимся памятником архитектуры среди всех остальных строений музея-заповедника. Раньше на этом месте было кладбище, но после строительства Соборной мечети его сместили. Захоронения, принадлежавшее местной знати, выделяли особыми намогильными плитами. На рубеже XIII–XIV веков над ними стали строить мавзолей.
Внутрь я заходить не стала, сделала фотографию, стоя на пороге усыпальницы. А вы знаете почему местные жители называют мавзолеи именно усыпальницами?
Они считают, что человек не умирает, а просто засыпает. По древним преданиям, он просыпается в другом мире, поэтому вместе с ушедшим захоранивают множество предметов, рабочих инструментов и прочих вещей. Ведь, когда усопший проснется, ему пригодится все, что неравнодушные и заботливые близкие отправили вместе с ним.
Аудиогид рассказывает жуткую историю про найденные останки 150 лошадей рядом с одним из захоронений.
Церковь построена на средства казанского купца Ивана Михляева в честь посещения этих мест в 1722 году Петром I. Это уникальное здание, которое имеет черты исламских построек эпохи золотой орды.
Белый цвет мечети олицетворяет мир и чистоту. Ее построили в 2012 году и прозвали в народе «российским Тадж-Махалом». Комплекс входит в Болгарскую исламскую академию. В здании проходят практические занятия студентов и различные религиозные обряды.
На фоне мечети получаются очень атмосферные фотографии. Красивое небо только вторит фотографу. Кстати, за все путешествие по Болгару, именно здесь, на мой взгляд, лучше всего получился автопортрет. Из соображений скромности, его здесь нет.
Местные красоты и свежий воздух делают свое дело. Хочется сесть рядом и представлять, фантазировать, думать и придумывать. Я очень люблю историю своей страны, поэтому поездка меня вдохновила на более детальное изучение особенностей основания этой республики. Запоминая буквально каждую мелочь, понимала, что по приезде все расскажу родным. Так и случилось: показывая фотографии, без умолку болтала.
В завершении путешествия по Болгару, отмечу, что более подробную информацию о локациях древнего города можно узнать, прослушав аудиогид. Корреспондент TagilCity, то есть я, опробовала его на себе. Точно могу сказать: он создан специально для тех, кто сам планирует свое время, путешествует на машине и выбирает понравившиеся маршруты исходя из собственных интересов.