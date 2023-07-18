Самостоятельный турист: как аудиогид Казань-Болгар помогает организовать путешествие

В завершении путешествия по Болгару, отмечу, что более подробную информацию о локациях древнего города можно узнать, прослушав аудиогид. Корреспондент TagilCity, то есть я, опробовала его на себе. Точно могу сказать: он создан специально для тех, кто сам планирует свое время, путешествует на машине и выбирает понравившиеся маршруты исходя из собственных интересов.