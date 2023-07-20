Крупнейшая типография России продана на аукционе за рекордную сумму в 4,9 млрд рублей

«Первая образцовая типография» является лидером по объему тиража в стране и включает в себя семь филиалов, включая ульяновский дом печати, крупнейшее полиграфическое предприятие России. В 2022 году ульяновский филиал выпустил более 50,3 миллионов экземпляров различной печатной продукции, занимая по этому показателю место в топ-50 компаний страны. Также в рейтинге топ-печатников значатся Чеховский печатный двор и дом печати «Вятка», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».