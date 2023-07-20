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Крупнейшая типография России продана на аукционе за рекордную сумму в 4,9 млрд рублей

20 июля 2023, 10:59
Московский предприниматель Денис Избрехт стал победителем аукциона по продаже крупнейшей типографии в России — АО «Первая образцовая типография». Роскомимущество продало 100% акций компании, принадлежавших государству, по стартовой ставке в 3 млрд рублей, за рекордные 4,9 млрд рублей.

«Первая образцовая типография» является лидером по объему тиража в стране и включает в себя семь филиалов, включая ульяновский дом печати, крупнейшее полиграфическое предприятие России. В 2022 году ульяновский филиал выпустил более 50,3 миллионов экземпляров различной печатной продукции, занимая по этому показателю место в топ-50 компаний страны. Также в рейтинге топ-печатников значатся Чеховский печатный двор и дом печати «Вятка», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно условиям сделки, новый владелец обязан сохранить производственную деятельность типографии в течение пяти лет и обеспечить финансирование, закупку нового оборудования и проведение необходимого ремонта помещений. Такие меры направлены на поддержание стабильной деятельности предприятия и сохранение его роли в печатной индустрии России.

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