В Подмосковье ожидается повышенная пожарная опасность в лесах

Классификация пожарной опасности имеет шкалу от первого до пятого класса. Чем выше класс, тем выше риск возникновения и распространения лесных пожаров. Второй класс пожарной опасности предполагает повышенный риск возникновения пожаров, особенно в условиях сухой погоды и ветра. Третий класс представляет еще более серьезную угрозу.