В Подмосковье ожидается повышенная пожарная опасность в лесах

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
В большей части территории региона прогнозируется второй класс пожарной опасности, а в восьми лесничествах даже третий класс, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Классификация пожарной опасности имеет шкалу от первого до пятого класса. Чем выше класс, тем выше риск возникновения и распространения лесных пожаров. Второй класс пожарной опасности предполагает повышенный риск возникновения пожаров, особенно в условиях сухой погоды и ветра. Третий класс представляет еще более серьезную угрозу.