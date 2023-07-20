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В Подмосковье ожидается повышенная пожарная опасность в лесах

20 июля 2023, 10:10
Согласно сообщению пресс-службы областного Комитета лесного хозяйства, в Подмосковье ожидается повышенная пожарная опасность в лесах в ближайшие дни.

В большей части территории региона прогнозируется второй класс пожарной опасности, а в восьми лесничествах даже третий класс, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Классификация пожарной опасности имеет шкалу от первого до пятого класса. Чем выше класс, тем выше риск возникновения и распространения лесных пожаров. Второй класс пожарной опасности предполагает повышенный риск возникновения пожаров, особенно в условиях сухой погоды и ветра. Третий класс представляет еще более серьезную угрозу.

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