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Таджик фиктивно женился на жительнице Нижнего Тагила ради гражданства

22 июля 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле расторгнут фиктивный брак между местной жительницей и гражданином Таджикистана. Они поженились ради российского гражданства для мужчины.

Тагильчанке 29 лет. Брак она заключила из-за денег. А таджик сделал это для того, чтобы легализоваться в стране. Об этом сообщают ИА «Все новости».

Стражам порядка не удалось разыскать иностранца. А женщина призналась в содеянном и сказала, что за заключение брака мужчина заплатил ей 20 тысяч рублей.

Молодые люди познакомились в интернете. При подаче заявления в ЗАГС они увиделись впервые. Во второй раз пара встретилась при регистрации брака. После этого они не общались.

Тагильчанка работает продавцом, замужем не была, детей нет. Своим родным она не рассказала о махинации, в которой участвует. Ей хотелось заработать денег, сообщала тагильчанка на допросе.

Теперь по суду ей придется вернуть 20 тысяч рублей в пользу государства. А иностранца депортируют на родину.

Фиктивный брак аннулировала прокуратура в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Брак#Свадьба#Фиктивный брак#Иностранец#Происшествия
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