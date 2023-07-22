Таджик фиктивно женился на жительнице Нижнего Тагила ради гражданства

Стражам порядка не удалось разыскать иностранца. А женщина призналась в содеянном и сказала, что за заключение брака мужчина заплатил ей 20 тысяч рублей.



Молодые люди познакомились в интернете. При подаче заявления в ЗАГС они увиделись впервые. Во второй раз пара встретилась при регистрации брака. После этого они не общались.