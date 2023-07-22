Таджик фиктивно женился на жительнице Нижнего Тагила ради гражданства

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Тагильчанке 29 лет. Брак она заключила из-за денег. А таджик сделал это для того, чтобы легализоваться в стране. Об этом сообщают ИА «Все новости».
Стражам порядка не удалось разыскать иностранца. А женщина призналась в содеянном и сказала, что за заключение брака мужчина заплатил ей 20 тысяч рублей.
Молодые люди познакомились в интернете. При подаче заявления в ЗАГС они увиделись впервые. Во второй раз пара встретилась при регистрации брака. После этого они не общались.
Тагильчанка работает продавцом, замужем не была, детей нет. Своим родным она не рассказала о махинации, в которой участвует. Ей хотелось заработать денег, сообщала тагильчанка на допросе.
Теперь по суду ей придется вернуть 20 тысяч рублей в пользу государства. А иностранца депортируют на родину.