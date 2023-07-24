tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Изображение материала

«Уралэлектромедь» построит для «Производства полиметаллов» технологическую эстакаду

24 июля 2023, 09:02
Фото: ОАО «УГМК»
В Кировградском филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (входит в группу УГМК) ведется строительство новой технологической эстакады.

Ввод технологической эстакады в эксплуатацию позволит повысить энергобезопасность предприятия, утверждают специалисты.

Новый участок эстакады протяженностью более 100 метров возводится рядом с существующим, который демонтируют после завершения всех строительных работ.

На участке, возводимом для «Производства полиметаллов» проложат кабельные линии от распределительной подстанции ТП №5: в одну сторону — до зданий центральной лаборатории и ОТК, в другую — до теплопункта административно-бытового здания заводской проходной (АБК-1) и тепляка ЖДЦ.

Кроме этого, на эстакаде разместят питающие и транзитные линии электропередач, сети связи, сигнализации, а также отопления, пара, холодной и горячей воды для столовой и теплового пункта АБК-1.

Фото: ОАО «УГМК»

Специалисты подрядной организации на сегодняшний день выполнили часть земляных работ по устройству фундаментов под опоры, частично подготовили фермы. После завершения монтажа металлоконструкций рабочие приступят к прокладке кабельных линий и трубопроводов в тепловой изоляции. До начала отопительного сезона работы будут выполнены, отметил заместитель главного инженера ППМ по энергоэффективности Владислав Калинин.

Особое внимание при пуске новой эстакады в эксплуатацию уделят моментам переключения. Здесь понадобится четкая координация действий энергоцеха, цеха подготовки шихты, ОТК, центральной лаборатории и ЖДЦ. Задача — провести работы с минимальными потерями времени и ресурсов для потребителей.

#Анастасия Имамахметова#Кировград#Производство#УГМК#Группа УГМК#Строительство
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: грязный воздух, эко-бедствие водоема и мертвые деревья
Сегодня, 07:54
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:49
Квест с ключом и 30 рублей. Насколько комфортны общественные туалеты в Нижнем Тагиле
21 июля, 12:31
«Чуть соседку не надули»: юноши предлагали жителям Нижнего Тагила купить счетчики
22 июля, 06:18
Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
20 июля, 11:13
Прогулки по Нижнему Тагилу. Старая Гальянка. Улица Совхозная
21 июля, 04:00