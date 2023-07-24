«Уралэлектромедь» построит для «Производства полиметаллов» технологическую эстакаду

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Ввод технологической эстакады в эксплуатацию позволит повысить энергобезопасность предприятия, утверждают специалисты.
Новый участок эстакады протяженностью более 100 метров возводится рядом с существующим, который демонтируют после завершения всех строительных работ.
На участке, возводимом для «Производства полиметаллов» проложат кабельные линии от распределительной подстанции ТП №5: в одну сторону — до зданий центральной лаборатории и ОТК, в другую — до теплопункта административно-бытового здания заводской проходной (АБК-1) и тепляка ЖДЦ.
Кроме этого, на эстакаде разместят питающие и транзитные линии электропередач, сети связи, сигнализации, а также отопления, пара, холодной и горячей воды для столовой и теплового пункта АБК-1.
Специалисты подрядной организации на сегодняшний день выполнили часть земляных работ по устройству фундаментов под опоры, частично подготовили фермы. После завершения монтажа металлоконструкций рабочие приступят к прокладке кабельных линий и трубопроводов в тепловой изоляции. До начала отопительного сезона работы будут выполнены, отметил заместитель главного инженера ППМ по энергоэффективности Владислав Калинин.
Особое внимание при пуске новой эстакады в эксплуатацию уделят моментам переключения. Здесь понадобится четкая координация действий энергоцеха, цеха подготовки шихты, ОТК, центральной лаборатории и ЖДЦ. Задача — провести работы с минимальными потерями времени и ресурсов для потребителей.