«Уралэлектромедь» построит для «Производства полиметаллов» технологическую эстакаду

Специалисты подрядной организации на сегодняшний день выполнили часть земляных работ по устройству фундаментов под опоры, частично подготовили фермы. После завершения монтажа металлоконструкций рабочие приступят к прокладке кабельных линий и трубопроводов в тепловой изоляции. До начала отопительного сезона работы будут выполнены, отметил заместитель главного инженера ППМ по энергоэффективности Владислав Калинин.