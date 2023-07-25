Физик: Угроза глобального ядерного конфликта теоретически существует

Также обсуждался вопрос о сроке годности ядерной бомбы. Острецов подчеркнул, что сама по себе бомба не может взорваться. Взрыв необходимо инициировать, что является сложным процессом. Он также отметил, что плутониевые бомбы имеют срок годности из-за особенностей плутония, но это не означает, что они могут взорваться сами по себе.