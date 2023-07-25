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Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Физик: Угроза глобального ядерного конфликта теоретически существует

25 июля 2023, 19:05
С момента изобретения ядерного оружия возникла угроза глобального ядерного конфликта. В результате этого появились так называемые «часы судного дня», которые показывают, сколько времени осталось до полуночи, то есть до ядерной катастрофы.

Журналист runews24.ru беседовал с доктором технических наук, специалистом по ядерной физике и атомной энергетике Игорем Острецовым, чтобы узнать больше о ядерном оружии. Собеседник издания рассказал о «красных кнопках» и ответил на вопрос, существует ли у них срок годности. Он также заявил, что масштабная ядерная война невозможна.

По его словам, «красная кнопка» — это просто символ того, что верховный главнокомандующий дает ключевую команду. Такой символ существует у первых лиц ядерных государств, но это не просто клише из кино.

Также обсуждался вопрос о сроке годности ядерной бомбы. Острецов подчеркнул, что сама по себе бомба не может взорваться. Взрыв необходимо инициировать, что является сложным процессом. Он также отметил, что плутониевые бомбы имеют срок годности из-за особенностей плутония, но это не означает, что они могут взорваться сами по себе.

Острецов настаивает на том, что масштабного ядерного конфликта быть не может. Уже около 80 лет не было войн между крупными государствами. Причина в том, что в случае глобальной войны первые удары будут нанесены по лицам, отдающим ключевые приказы, поэтому крупной войны не произойдет.

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