Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день идут подготовительные работы к строительству — началось возведение подсобного помещения для рабочих. О точных сроках появления нового храма возле Кургана Памяти говорить пока рано, рассказал священнослужитель отец Иоанн, так как еще не собраны средства для финансирования строительства.