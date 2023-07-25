Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На сегодняшний день идут подготовительные работы к строительству — началось возведение подсобного помещения для рабочих. О точных сроках появления нового храма возле Кургана Памяти говорить пока рано, рассказал священнослужитель отец Иоанн, так как еще не собраны средства для финансирования строительства.
Сначала построим бытовку для рабочих. Потом со временем будем огораживать территорию. Ну, и соответственно искать подрядчиков, которые будут курировать возведение нашего храма. Сейчас собираем денежные средства, так как к стройке нужно подготовится основательно, — сообщил TagilCity.ru отец Иоанн.
Расположение будущего храма выбрано из расчета доступности для прихожан. Ранее участок для строительства был выделен вне населенной части города между районами. Однако позже место перенесли на Вагонку.
Много доброжелательных людей, и они рады строительству храма. Тут даже бабушка приходила к охранникам нашим, огурцов им принесла, сказала: «Как хорошо, что храм будете строить». Многим людям, особенно пожилым далеко добираться до уже существующих храмов. Да и владыка так благословлял, чтобы новый храм был в доступном месте, — рассказал священнослужитель.
Также отец Иоанн отметил, что будущий храм будет выполнен из дерева и станет носить имя святителя Тихона, патриарха Всероссийского.