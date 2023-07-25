Первый региональный фестиваль рекламы пройдёт в Екатеринбурге

По креативу и качеству кампаний участники из регионов не уступают ведущим рекламным агентствам федерального уровня. Однако многие субъекты локального рынка не участвуют в крупных отраслевых конкурсах и фестивалях по причине недостаточного опыта, неуверенности в своих силах и высокой стоимости. Чтобы даже небольшие рекламные агентства смогли присоединиться к фестивалю и представить свои успешные кейсы всей России, в АКАР придумали и реализовали 1Й. Об этом рассказал директор «АКАР Урал» Василий Рубан. Глава ассоциации обратил внимание на то, что стоимость участия в фестивале гораздо ниже по сравнению со стоимостью участия в федеральных конкурсах, а подать заявку достаточно легко.