Первый региональный фестиваль рекламы пройдёт в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Принять участие в фестивале могут региональные рекламные агентства, бренды, СМИ и фрилансеры, работающие в регионах и занимающиеся созданием рекламных кампаний для локального бизнеса.
Ключевая задача фестиваля заключается в поиске талантливых представителей креативной индустрии в российских субъектах и их продвижении за пределами регионов. Идея проведения фестиваля принадлежит Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Официальным информационным партнером мероприятия во второй раз является медиахолдинг 1MI.
Участники могут подавать заявки на участие в более чем 40 номинациях, включая приложения для мобильных устройств, брендинг, нативную рекламу, социальные и диджитал-кампании, наружную рекламу, SMM. Работы принимаются в категориях DIGITAL, CREATIVE и ACTIVATIONS.
По словам первого вице-президента АКАР Валентина Смолякова, сейчас идет активное развитие регионального рекламного рынка. На это оказывают влияние сильные локальные бренды и высокая экспертиза агентств. По итогам прошлого года объем регионального рекламного рынка в регионах уменьшился на 3%. Это коррелирует с динамикой индустрии в целом. После ухода зарубежных брендов отечественные компании в регионах стали лидерами в своих сегментах.
«А для нас, как для ассоциации, крайне важно транслировать лучшие практики и современные инструменты. В рамках специализированного фестиваля мы стремимся сделать видимыми достижения локальных компаний на федеральном уровне, что позволит сформировать единое креативное пространство на российском рекламном рынке», — отметил Валентин Смоляков.
В 2021 году на участие в конкурсе поступило почти 200 заявок из разных субъектов России. В 2023 году заявки на конкурс подали московские, петербургские, нижегородские рекламные агентства, а также участники из Казани, Екатеринбурга, Уфы и Владивостока.
По креативу и качеству кампаний участники из регионов не уступают ведущим рекламным агентствам федерального уровня. Однако многие субъекты локального рынка не участвуют в крупных отраслевых конкурсах и фестивалях по причине недостаточного опыта, неуверенности в своих силах и высокой стоимости. Чтобы даже небольшие рекламные агентства смогли присоединиться к фестивалю и представить свои успешные кейсы всей России, в АКАР придумали и реализовали 1Й. Об этом рассказал директор «АКАР Урал» Василий Рубан. Глава ассоциации обратил внимание на то, что стоимость участия в фестивале гораздо ниже по сравнению со стоимостью участия в федеральных конкурсах, а подать заявку достаточно легко.