Ожидается высокий спрос на золото во втором полугодии в российских банках

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Прогнозируется, что цена золота будет колебаться в диапазоне от 1900 до 2100 долларов за унцию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, ожидается, что спрос на золото вырастет до уровней, характерных для 2022 года.
Такое увеличение спроса связывают не только с инвестициями в металлических счетах, но также с физическим золотом. Физические лица все чаще видят в инвестировании в драгоценный металл средство защиты своих сбережений от возможного ослабления курса российской валюты и высокой инфляции.