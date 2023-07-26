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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Ожидается высокий спрос на золото во втором полугодии в российских банках

26 июля 2023, 05:25
«Известия» сообщают о предполагаемом высоком спросе на золото во второй половине текущего года в России. Это связано, вероятно, с ростом стоимости данного драгоценного металла на мировом рынке.

Прогнозируется, что цена золота будет колебаться в диапазоне от 1900 до 2100 долларов за унцию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, ожидается, что спрос на золото вырастет до уровней, характерных для 2022 года.

Такое увеличение спроса связывают не только с инвестициями в металлических счетах, но также с физическим золотом. Физические лица все чаще видят в инвестировании в драгоценный металл средство защиты своих сбережений от возможного ослабления курса российской валюты и высокой инфляции.

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