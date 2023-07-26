Появилась инициатива о наказании страховых компаний за отказ от ОСАГО

Согласно информации от ТАСС, сенатор предлагает внести изменения в кодекс об административных правонарушениях РФ, чтобы ввести новые составы правонарушений, связанные с невыполнением страховщиками своих обязательств по ОСАГО. Это включает наказание за отказ от заключения договора ОСАГО, а также за уклонение страховыми компаниями от его заключения. Министерство финансов РФ в своем официальном ответе на запрос законодателя поддержало данное предложение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».