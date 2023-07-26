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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:21

Появилась инициатива о наказании страховых компаний за отказ от ОСАГО

26 июля 2023, 05:20
Законодательную инициативу о наказании страховщиков за уклонение от заключения обязательного договора ОСАГО внес глава комитета Совета Федерации по экономической политике, Андрей Кутепов.

Согласно информации от ТАСС, сенатор предлагает внести изменения в кодекс об административных правонарушениях РФ, чтобы ввести новые составы правонарушений, связанные с невыполнением страховщиками своих обязательств по ОСАГО. Это включает наказание за отказ от заключения договора ОСАГО, а также за уклонение страховыми компаниями от его заключения. Министерство финансов РФ в своем официальном ответе на запрос законодателя поддержало данное предложение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поясняя свою инициативу, Андрей Кутепов отмечает, что в настоящее время таксисты сталкиваются с серьезными трудностями при оформлении ОСАГО. Страховые компании не всегда справляются с огромным объемом обязательного страхования, что приводит к отказам водителям такси в заключении ОСАГО. Введение наказаний для страховых компаний может стимулировать исполнение их обязательств и улучшить доступность страхования для всех участников дорожного движения.

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