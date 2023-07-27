ВСК выплатила первое возмещение в рамках онлайн урегулирования по ОСАГО

«Меньше суток прошло с момента ДТП до выплаты денежных средств. И, конечно, рад, что никуда не нужно было ехать. Уверен, что сервис будет популярен у водителей, уже рассказал всем своим друзьям, товарищам и коллегам. Сразу сказал им, чтобы не боялись, оформляли, ведь есть вся подробная инструкция, где рассказывают, что делать. И, конечно, рад, что никуда не нужно было ехать», — отметил Тарас Вовк, первый автомобилист, оформивший дистанционное урегулирование ОСАГО.