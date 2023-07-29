Французские СМИ говорят о причастности группы «Вагнер» к перевороту в Нигере

По информации аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung, Франция, США и Евросоюз вложили значительные средства в укрепление безопасности Нигера и его сил безопасности. Президент Мохамед Базум стал надеждой для этих стран в регионе. Опасность заключается в том, что переворот может открыть возможности для России и других игроков усилить свое влияние в этом регионе.