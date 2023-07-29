tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Французские СМИ говорят о причастности группы «Вагнер» к перевороту в Нигере

29 июля 2023, 10:57
Французские СМИ сообщают, что бойцы группы «Вагнер» могут быть причастны к перевороту в Нигере. По их данным, именно эта российская группировка занималась тренировкой президентской гвардии для подготовки переворота.

Причина для таких утверждений заключается в том, что правительства Мали и Буркина-Фасо обращались к «Вагнеру» с просьбой о помощи в выводе французских войск из своей территории после государственных переворотов. Об этом пишет runews24.ru.

По информации аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung, Франция, США и Евросоюз вложили значительные средства в укрепление безопасности Нигера и его сил безопасности. Президент Мохамед Базум стал надеждой для этих стран в регионе. Опасность заключается в том, что переворот может открыть возможности для России и других игроков усилить свое влияние в этом регионе.

Однако некоторые эксперты советуют не делать поспешных выводов о новом уровне отношений между Россией и Нигером. Они указывают на то, что на данный момент эти отношения не являются значимыми, и при смене власти мало что может измениться.

В целом считается, что Нигер находится в нейтральной позиции в противостоянии между Западом и Россией, но склоняется к западной стороне. Это подтверждают ряд событий, включая голосование в ООН, в котором Нигер поддержал резолюцию о территориальной целостности Украины, а также решение Нигера против антироссийской резолюции после начала СВО.

Напомним, что посольство России в Ниамее было закрыто в 1992 году, а посольство Нигера в Москве свернули из-за финансовых соображений в 1995 году. Это скорее свидетельствует о финансовых причинах, а не о политических разногласиях.

Также стоит отметить, что представителей Нигера нет на саммите «Россия — Африка», который проходит в Санкт-Петербурге. По всей видимости, это связано с влиянием со стороны Вашингтона и Парижа.

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее в своем телеграм-канале, отметив, что президент Нигера отказался поехать на африканский саммит, и его свергли собственные военные.

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видеозапись из Нигера, где можно услышать лозунги в поддержку России и увидеть российский флаг у национального собрания Нигера.

Подпишитесь
График подвоза воды на время отключений утвержден в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:25
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
27 июля, 11:21
В Нижнем Тагиле впервые организуют военно-исторический фестиваль
Вчера, 14:12
Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО
Вчера, 08:31
Жителям Свердловской области повысили размер компенсаций за услуги ЖКХ
Вчера, 14:01
«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
Вчера, 11:37