Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Причина для таких утверждений заключается в том, что правительства Мали и Буркина-Фасо обращались к «Вагнеру» с просьбой о помощи в выводе французских войск из своей территории после государственных переворотов. Об этом пишет runews24.ru.
По информации аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung, Франция, США и Евросоюз вложили значительные средства в укрепление безопасности Нигера и его сил безопасности. Президент Мохамед Базум стал надеждой для этих стран в регионе. Опасность заключается в том, что переворот может открыть возможности для России и других игроков усилить свое влияние в этом регионе.
Однако некоторые эксперты советуют не делать поспешных выводов о новом уровне отношений между Россией и Нигером. Они указывают на то, что на данный момент эти отношения не являются значимыми, и при смене власти мало что может измениться.
В целом считается, что Нигер находится в нейтральной позиции в противостоянии между Западом и Россией, но склоняется к западной стороне. Это подтверждают ряд событий, включая голосование в ООН, в котором Нигер поддержал резолюцию о территориальной целостности Украины, а также решение Нигера против антироссийской резолюции после начала СВО.
Напомним, что посольство России в Ниамее было закрыто в 1992 году, а посольство Нигера в Москве свернули из-за финансовых соображений в 1995 году. Это скорее свидетельствует о финансовых причинах, а не о политических разногласиях.
Также стоит отметить, что представителей Нигера нет на саммите «Россия — Африка», который проходит в Санкт-Петербурге. По всей видимости, это связано с влиянием со стороны Вашингтона и Парижа.
Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее в своем телеграм-канале, отметив, что президент Нигера отказался поехать на африканский саммит, и его свергли собственные военные.
Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видеозапись из Нигера, где можно услышать лозунги в поддержку России и увидеть российский флаг у национального собрания Нигера.