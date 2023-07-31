Почему талдомский родник способен излечивать любые болезни

Эзотерик подчеркивает, что родниковая вода может даже помочь справиться с серьезными болезнями, но для этого необходимы вера и молитва. В своих объяснениях она отмечает, что недуги часто формируются в энергетических телах человека, которых всего семь, включая физическое тело. Чтобы заболевание добралось до физического уровня, потребуется длительное время.