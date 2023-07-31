tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Почему талдомский родник способен излечивать любые болезни

31 июля 2023, 15:55
В Талдомском городском округе Подмосковья существует уникальный родник с особыми свойствами, который согласно местным поверьям обладает силой излечивать любые недуги. Эту загадочную историю рассказала эзотерик Марина Грауденш.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», источник, получивший название «Иорданка», привлекает внимание жителей региона уже с середины 19 века. Отмечается, что вода из этого родника обладает целительными свойствами, однако, как подчеркивает Марина Грауденш, это возможно лишь благодаря святому местоположению. Источники, находящиеся рядом с церквами, приобретают особую энергетику и считаются святыми.

Оказавшись рядом с Церковью Преображения Господня, возведенной в 1795 году, «Иорданка» приобрела особое духовное значение. Марина Грауденш утверждает, что вода из этого родника способна очищать дух и ум человека, избавлять от негативных влияний и стрессов.

Эзотерик подчеркивает, что родниковая вода может даже помочь справиться с серьезными болезнями, но для этого необходимы вера и молитва. В своих объяснениях она отмечает, что недуги часто формируются в энергетических телах человека, которых всего семь, включая физическое тело. Чтобы заболевание добралось до физического уровня, потребуется длительное время.

Подпишитесь
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
Сегодня, 06:54
Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:56
Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут тревожные кнопки
Сегодня, 06:34
На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
Сегодня, 11:34
Светофор для пешеходов заработает у налоговой по улице Островского в Нижнем Тагиле
28 июля, 10:57
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 11:33