Почему талдомский родник способен излечивать любые болезни

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», источник, получивший название «Иорданка», привлекает внимание жителей региона уже с середины 19 века. Отмечается, что вода из этого родника обладает целительными свойствами, однако, как подчеркивает Марина Грауденш, это возможно лишь благодаря святому местоположению. Источники, находящиеся рядом с церквами, приобретают особую энергетику и считаются святыми.
Оказавшись рядом с Церковью Преображения Господня, возведенной в 1795 году, «Иорданка» приобрела особое духовное значение. Марина Грауденш утверждает, что вода из этого родника способна очищать дух и ум человека, избавлять от негативных влияний и стрессов.
Эзотерик подчеркивает, что родниковая вода может даже помочь справиться с серьезными болезнями, но для этого необходимы вера и молитва. В своих объяснениях она отмечает, что недуги часто формируются в энергетических телах человека, которых всего семь, включая физическое тело. Чтобы заболевание добралось до физического уровня, потребуется длительное время.