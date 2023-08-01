Голосование за «Достояние Среднего Урала» стартовало в Свердловской области

Напомним, что общественное голосование проводится уже второй год подряд по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. В предыдущем голосовании было зафиксировано более 50 тысяч участников. Победителем 2022 года стал «Уралвагонзавод», лидирующий в области танко- и машиностроения.