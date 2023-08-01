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Голосование за «Достояние Среднего Урала» стартовало в Свердловской области

1 августа 2023, 11:17
Фото: 1MI
С 1 августа по 31 декабря 2023 года на сайте Госуслуг стартовало общественное голосование в онлайн формате «Достояние среднего Урала». В список объектов вошел Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Совершеннолетних жителей Нижнего Тагила и других городов региона приглашают принять участие в выборе наиболее значимых событий, объектов и коллективов, отражающих самобытность и положительный имидж региона.

Из 109 объектов-участников было выбрано 15. В их число вошли как самые узнаваемые объекты региона, так и не туристические места, известные лишь жителям муниципалитетов, сообщили в Совете Общественной палаты Свердловской области.

В числе претендентов оказался Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». В комплекс входит 50 сооружений, признанных объектами культурного наследия РФ и памятниками научной мысли.

Онлайн-голосование проходит в открытом формате на портале Госуслуг. В нем могут причинять участие все жители Нижнего Тагила, достигшие 18 лет. Победители будут объявлены 17 января 2024 года, оглашение результатов приурочено ко дню 90-летия Свердловской области.

Напомним, что общественное голосование проводится уже второй год подряд по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. В предыдущем голосовании было зафиксировано более 50 тысяч участников. Победителем 2022 года стал «Уралвагонзавод», лидирующий в области танко- и машиностроения.

#Ирина Кирилова#Голосование#Достояние#Выбор#Общество#Касается каждого#Свердловская область
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