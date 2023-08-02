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Десантники с флагами высадились в центре Екатеринбургаж

2 августа 2023, 07:56
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга высадились десантники. Они выступили в честь дня Воздушно-десантных войск. Парашютисты прыгнули с флагами с самолета. Приземлиться им предстояло на Плотинке.

Ветераны ВДВ, их родственники и дрегие жители Екатеринбурга начали собираться около Храма-на-Крови. В честь празднования в святыне должен был пройти праздничный молебен.

После его завершения люди отправились в Исторический сквер, где прошли показательные выступления парашютистов.

В программе празднования также заявлены — шествие колонны ветеранов к мемориалу «ерный тюльпан» и возложение цветов. В 12:00 начался конверт, на котором выступят творческие коллективы, а также исполнители песен.

#Ирина Кирилова#Парашют#Вдв#Десантник#Прыжок#Общество#Екатеринбург
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