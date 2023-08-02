Десантники с флагами высадились в центре Екатеринбургаж

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Ветераны ВДВ, их родственники и дрегие жители Екатеринбурга начали собираться около Храма-на-Крови. В честь празднования в святыне должен был пройти праздничный молебен.
После его завершения люди отправились в Исторический сквер, где прошли показательные выступления парашютистов.
В программе празднования также заявлены — шествие колонны ветеранов к мемориалу «ерный тюльпан» и возложение цветов. В 12:00 начался конверт, на котором выступят творческие коллективы, а также исполнители песен.