В России предложили создать льготы для активных отцов

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Психолог и бизнес-коуч Алена Ходош предложила, чтобы государство поддерживало мужчин финансово и другими мерами, чтобы изменить эту негативную ситуацию. Она рекомендовала относиться к «хорошим отцам» — тем, которые регулярно проводят время со своими детьми, и упростить им жизнь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Один из вариантов — отцы должны представлять информацию о своем времяпрепровождении с семьей раз в год в органы социальной защиты. Это может быть билеты на поезд или самолет, выписки из отелей или справки из активностей и курсов, которые показывают, что конкретный отец проводил время со своими детьми.
Помимо этого, психолог предложила предоставлять дополнительные льготы отцам, которые уделяют внимание своим детям. Например, бесплатное техобслуживание автомобиля, бесплатные занятия спортом, дополнительный отпуск или возможность работать гибким графиком. Это могло бы стимулировать мужчин проводить больше времени с детьми и укрепить семейные связи.
Психолог также предложила, чтобы бесплатное техобслуживание автомобиля предоставлялось отцам, которые проводят время со своими детьми или находятся в декрете. Продолжительность этой поддержки должна быть ограничена на три года, чтобы отцы могли путешествовать с детьми на автомобиле и не сидеть всегда дома. Возможны как дальние поездки в другие регионы, так и просто прогулки в парки.
Эксперт добавила, что занятия спортом необходимы отцам, потому что важно поддерживать хорошую форму в физическом и моральном плане.