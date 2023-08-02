В России предложили создать льготы для активных отцов

Психолог также предложила, чтобы бесплатное техобслуживание автомобиля предоставлялось отцам, которые проводят время со своими детьми или находятся в декрете. Продолжительность этой поддержки должна быть ограничена на три года, чтобы отцы могли путешествовать с детьми на автомобиле и не сидеть всегда дома. Возможны как дальние поездки в другие регионы, так и просто прогулки в парки.