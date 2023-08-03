Доллар по 100 рублей: как изменился курс в России за 10 лет

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
За последние 10 лет рубли девальвировался четыре раза. Пики приходились на конец 2014 года, начало 2016, март 2022 и лето 2023 годов. Но тогда скачки были кратковременными. Рубль падал, но позиции набирал обратно.
На сегодняшний день уже почти месяц доллар стоит больше 90 рублей. При этом не наблюдается скачков и раскачиваний. Девальвация нацвалюты грозит подорожанием товаров и высокой инфляцией. Производители не смогут покупать дорогое оборудование. Однако финансовый рынок будет свободным, а показатели внешней торговли не снизятся. Это удобно для отчетности, пишут «Новые известия».
По мнению министра финансов Антона Силуанова, главной причиной падения курса является снижение экспортной выручки и увеличение расходов на импорт.
Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет. Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж. Но мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка.
Торговый баланс действительно влияет на курс валюты. Экспортеры продают свои товары и получают валюту. Импортеры расплачиваются за приобретение товаров за границей валютой. Однако если импорт выше экспорта, то тогда внутри страны растет спрос на валюту. Из-за этого рубль может стать дешевле.
Однако статистика торгового баланса показывает, что даже с учетом текущих проблем торговый баланс профицитный. То есть, экспорт выше импорта. По данным ЦБ РФ, в мае 2023 года профицит составил 10,42 млрд долларов. Это уровень примерно второй половины 2021 или начала 2020 года. В 2017 и 2010 годах были подобные значения. С апреля 2020 года по апрель 2021 года сальдо торгового баланса снижалось до 3,7 млрд долларов, но тогда доллар стоил не больше 73 рублей.
Еще одним доводом чиновников являются падающие цены на нефть. Однако, если вспомнить прошлые года, например, «черный понедельник» 15 декабря 2014 года, когда рубль рекордно упал, то котировки тогда были стабильными. По мнению директора по макроэкономическим исследованиям ВШЭ и бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко, тогда причиной стала скупка валюты «Роснефтью», чтобы расплатиться по внешним долгам и дополнительно заработать. По словам эксперта, бездействовал и ЦБ, который в ноябре 2014 года отказался проводить валютные интервенции.
Другими словами, ЦБ отказался поддерживать курс рубля в заданном коридоре. Тогда результатом стало то, что курс доллара вырос до 80 рублей с 46,8 в ноябре 2014 года. Стоимостью стабильности стали $76,13 млрд и 5,41 млрд евро, потраченные на интервенции.
Двукратное изменение курса рубля в большую и меньшую сторону — уже обыденность. Люди к этом привыкли. ЦБ не укрепляет рубль, минфин не вмешивается в формирование обменного курса.
В прошлом году Министр экономического развития Максим Решетников утверждал, что крепкий рубль станет проблемой для всех. В частности, для отечественных производителей вырастет конкуренция.
Формируется этот новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь, крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился, и он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров. Это (трансграничная логистика — прим. ред.) тоже наладится, и если курс будет такой крепкий, то это создаст проблему (излишняя конкуренция для отечественных производителей).
Решетников отмечает, что несмотря на санкции и испорченные отношения с Западом, пошлины на импорт Россия повысить не может, так как является членом ВТО. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, планов по выходу из организации нет.
Еще в конце 2014 года президент РФ Владимир Путин объяснял, что от дешевого рубля тоже есть польза, так как бюджет считается не в долларах.
Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль (доллар — прим. ред.), а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились.
Причина кроется в исполнении бюджета. Это сочетается с текущей обстановкой. На 28 июля 2023 года, дефицит федерального бюджета составил 3,82 трлн рублей. При этом к запланированным 2,9 трлн у государства его привести не выходит.
В Минфине и ЦБ опровергают ценность дешевого рубля и выступают против его чрезмерного ослабления. Антон Силуанов по этому поводу заявил, что от слабого рубля действительно больше доходов, но курс также влияет и на инфляцию. Если последняя растет, то страдают самые незащищенные слои населения. Соответственно, для их поддержки требуется больше денег — индексация пособий, зарплат и так далее. Вырастет от этого и ставка ЦБ. Стоимость кредитов увеличится.
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева еще в 2014 году заявляла, что ослабление рубля является злом.
Получается, что правительство все понимает, но сделать ничего не может? Люди ощущают на себе действие девальвации. А за предпринимателей говорят экономические индикаторы. В июле 2023 года индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей в России сократился до 52,1 пункта против 52,6 пунктов в июне. Так, активность растет, но не быстрыми темпами. Некоторые производители в России теряют заказы из-за высоких цен. А Российским союзом промышленников отмечается ухудшение делового климата на 0,4 пункта до 47,7 пунктов.
Без дешевого рубля все соцпрограммы и проекты не будут отменены, в стране растут резервы. К 1 июля 2023 года объем вырос на 8,4% до 12,67 трлн, хотя на 1 января 2023 года запасы оценивались в 10,43 трлн рублей. Дешевый рубль приходится терпеть и людям, и бизнесу, отказываясь от модернизации и развития. Но запасы при этом только копятся.
Все понимают, что дешевый рубль опасен и делают правильные заявления, но мер по урегулированию ситуации не предпринимают. Ведь доходы бюджета растут, и отчетность «правильная» поступает.