Доллар по 100 рублей: как изменился курс в России за 10 лет

Однако статистика торгового баланса показывает, что даже с учетом текущих проблем торговый баланс профицитный. То есть, экспорт выше импорта. По данным ЦБ РФ, в мае 2023 года профицит составил 10,42 млрд долларов. Это уровень примерно второй половины 2021 или начала 2020 года. В 2017 и 2010 годах были подобные значения. С апреля 2020 года по апрель 2021 года сальдо торгового баланса снижалось до 3,7 млрд долларов, но тогда доллар стоил не больше 73 рублей.