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Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила

3 августа 2023, 08:49
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле создан специальный совет, который будет помогать жителям города приобщаться к здоровому образу жизни.

Основными задачами координационного совета станет взаимодействие с органами местного самоуправления, а также работа с общественными организациями по формированию ответственного отношения жителей Нижнего Тагила к собственному здоровью.

В планах совета — работа над повышением мер профилактики смертельных и не смертельных хронических заболеваний. Своевременное выявление и устранение негативных течений, влияющих на общественное здоровье, а также контроль над организацией мероприятий для повышения мотивации среди населения города.

Во главе совета встанет заместителя главы администрации города по социальной политики Валерий Суров. Кроме него в списках членов совета указаны начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Людмила Абдулкадырова, руководитель тагильского отделения Роспотребнадзора Юрий Бармин, а также главные врачи больниц Нижнего Тагила.

#Город#Здоровье#ЗОЖ#Пропаганда зож#Инициатива#Эксклюзив#Нижний Тагил#Артем Карнаухов
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