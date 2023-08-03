Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Основными задачами координационного совета станет взаимодействие с органами местного самоуправления, а также работа с общественными организациями по формированию ответственного отношения жителей Нижнего Тагила к собственному здоровью.
В планах совета — работа над повышением мер профилактики смертельных и не смертельных хронических заболеваний. Своевременное выявление и устранение негативных течений, влияющих на общественное здоровье, а также контроль над организацией мероприятий для повышения мотивации среди населения города.
Во главе совета встанет заместителя главы администрации города по социальной политики Валерий Суров. Кроме него в списках членов совета указаны начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Людмила Абдулкадырова, руководитель тагильского отделения Роспотребнадзора Юрий Бармин, а также главные врачи больниц Нижнего Тагила.