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Банк ДОМ. РФ назвал регионы с наибольшим спросом на ипотеку ИЖС

4 августа 2023, 04:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
По данным Банка ДОМ.РФ, самый высокий спрос в июле на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) зафиксирован в Московской области. Там на улучшение жилищных условий было выдано порядка 900 миллионов рублей.

Следом расположился Краснодарский край (560 млн рублей), далее — Татарстан (280 млн), Ленинградская (260 млн) и Самарская (211 млн рублей) области.

Наибольший рост к июлю прошлого года зафиксирован в Самарской (в 5,5 раза) и Московской (в 1,5 раза) областях, Краснодарском крае (в 2 раза), Татарстане (в 1,9 раза).

В десятке лидеров также Новосибирская (160 млн рублей, рост в 1,8 раза), Тюменская (150 млн рублей, рост в 1,6 раза), Свердловская (130 млн рублей, рост в 1,6 раз), Ростовская (90 млн рублей, +10%), Челябинская (85 млн рублей, +10%) области.

Отмечается, что ипотеку на ИЖС в банке за июль оформили около 800 семей. Объем кредитов в совокупности составил 3,5 миллиарда рублей, что больше прошлогодних показателей того же месяца в полтора раза.

«Основным стимулом для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства станет его перевод на цивилизованные рельсы, по аналогии с рынком многоквартирных домов. Это касается как комплексных проектов, так и точечных, по договору подряда. Средства ипотечников при таком механизме хранятся на специальных счетах эскроу в банке, а застройщик или подрядчик строит с привлечением банковского кредита. Банк ДОМ.РФ первым запустил такой механизм для строительных компаний и покупателей, предложив скидку к ипотечной ставке по любой из выбранных госпрограмм в размере полупроцента», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Чаще всего в июле ипотеку на ИЖС оформляли по госпрограммам «Семейная ипотека» и «Льготная с господдержкой». Ими воспользовались около 75% клиентов в равном соотношении, еще 22% взяли кредит по программе для ИТ-специалистов.

С момента запуска программ кредитования ИЖС в начале 2021 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 59 миллиардов рублей. Средства на улучшение жилищных условий получили 12,5 тысячи семей.

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