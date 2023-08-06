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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

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Улицы Екатеринбурга ушли под воду из-за сильного ливня

6 августа 2023, 06:44
Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Улицы Екатеринбурга затопило из-за ливня

Улицы Екатеринбурга затопило вследствие ливня. Еще утром 6 августа синоптики выпустили экстренное предупреждение. Они заявили о возможных сильных ливнях, а также усилении ветра до 25 метров в секунду.

На улице Сыромолотова, 14, по данным Е1, затопило квартиры. В управляющей компании заявили, что раньше понедельника мастер починить ничего не сможет. Людям посоветовали отключить рубильники и не включать свет.

Движение по улице Шефской со стороны Егоршинского подход было закрыто. Причиной стало сильное затопление улицы. Об этом заявили в ГИБДД Екатеринбурга.

Улица ШефскаяУлица Шефская
Улица Шефская
Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Там также выпустили предупреждение. В ГИБДД рассказали, что из-за погоды возможны перебои в работе электричества, на некоторых перекрестках не работают светофоры. Поэтому на дороге нужно быть аккуратнее. Также в ведомстве напомнили, что не стоит нарушать скоростной режим.

На улице Черепанова под воду ушел автомобиль. По словам очевидцев автомобили находятся наполовину в воде. Также там наблюдается пробка.

На улице Черепанова затопило автомобильНа улице Черепанова затопило автомобиль
На улице Черепанова затопило автомобиль
Фото: "Инцидент Екатеринбург"

По данным синоптика Алексея Пулина, начало недели может быть с осадками. 6 августа в Свердловской области ожидается приход более холодной воздушной массы.

#Ирина Кирилова#Погода#Ливень#Очевидцы#Природа#Свердловская область
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