Улицы Екатеринбурга ушли под воду из-за сильного ливня

Там также выпустили предупреждение. В ГИБДД рассказали, что из-за погоды возможны перебои в работе электричества, на некоторых перекрестках не работают светофоры. Поэтому на дороге нужно быть аккуратнее. Также в ведомстве напомнили, что не стоит нарушать скоростной режим.