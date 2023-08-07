КМСП: За 1-е полугодие доля закупок госкомпаний у субъектов МСП составила более 58%

За 1-е полугодие текущего года по сравнению с таким же периодом за прошлый год крупнейшие госзаказчики существенно нарастили закупки продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд. Уточним, что показатель в этой области вырос более чем в 38,7 раза. В число наиболее востребованных сфер также вошли закупки услуг по исследованию конъюнктуры рынка и рекламные услуги, где показатель вырос в 3,2 раза. Прирост в три раза составил на закупку рыбы и продукции рыболовства и рыбоводства. Закупки на услуги по рекультивации полигонов ТКО и утилизации мусора увеличились в 2,56 раза.