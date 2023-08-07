КМСП: За 1-е полугодие доля закупок госкомпаний у субъектов МСП составила более 58%

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Уточняется, что общий объем закупок — 4,36 триллиона рублей, доля закупок компаний с госучастием — более 58 процентов, что гораздо больше, чем в предшествующие годы. На это обратил внимание глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишут ria.ru.
По сравнению с первым полугодием 2022 года, по итогам первых двух кварталов 2023 года объемы закупок у МСП-поставщиков выросли более чем на тридцать процентов. Напомним, что в прошлом году сумма договоров с малыми и средними предприятиями составляла 1,96 триллиона рублей, а доля от общего объема закупок — порядка 45 процентов.
По показателю закупок у МСП-поставщиков в лидерах оказались «Федеральная сетевая компания — Россети», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго». Также высокие показатели отмечаются у акционерного общества «РЖДстрой» и компании «Деловая среда». Отдельный рейтинг был сформирован по показателю прироста закупок. Возглавил его Хабаровский край (11,4 миллиарда рублей). Также высокий прирост наблюдается в Астраханской области (8,5 миллиарда), Свердловской области (7,7 миллиарда), Санкт-Петербурге (6,9 миллиарда), Ставропольском крае (5,7 миллиарда). Среди регионов-лидеров по этому параметру оказались также Мурманская область (5,1 миллиарда), Новосибирская область (4,9 миллиарда), Тульская область (4,4 миллиарда). Замыкают десятку лидеров Курганская область (4 миллиарда) и Краснодарский край, где прирост также составил 4 миллиарда рублей.
«Крайне важно, что сегмент госзакупок может стать той самой точкой роста импортозамещения и развития отечественного производственного малого и среднего бизнеса», — отметил глава КМСП Александр Исаевич. При этом он подчеркнул, что для крупных государственных корпораций малые и средние предприятия могут стать полноценными партнерами, которые поставляют продукцию высокого качества. Эти компании могут стать заменой зарубежных поставщиков, которые ушли с российского рынка.
За 1-е полугодие текущего года по сравнению с таким же периодом за прошлый год крупнейшие госзаказчики существенно нарастили закупки продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд. Уточним, что показатель в этой области вырос более чем в 38,7 раза. В число наиболее востребованных сфер также вошли закупки услуг по исследованию конъюнктуры рынка и рекламные услуги, где показатель вырос в 3,2 раза. Прирост в три раза составил на закупку рыбы и продукции рыболовства и рыбоводства. Закупки на услуги по рекультивации полигонов ТКО и утилизации мусора увеличились в 2,56 раза.