Новые люди предложили использовать искусственный интеллект для школ Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Среди предложений участников — применить искусственный интеллект для безопасности в школах, а также для постановки медицинского диагноза. Мероприятие организовал депутат Госдумы от партии «Новые люди» и член комитета по информационной политике Антон Ткачёв.
По словам Ткачёва, нейросети — мощный инструмент для обработки и анализа больших данных. Чтобы они работали эффективно, им нужна точная и достоверная информация, а также соответствующая аппаратура. Ткачёв привел пример Сингапура, где искусственный интеллект помог значительно оптимизировать городскую инфраструктуру.
Так, нейросети предложили использовать для улучшения экологии в городе. Михаил Осинцев, предприниматель и кандидат в Гордуму, предложил с помощью камер считывать уровень загрязнения выхлопными газами и регулировать транспортные потоки. Так можно добиться снижения концентрации вредных веществ на определённых участках.
С помощью нейросетей можно ставить точные медицинские диагнозы. Эту идею предложил генеральный директор группы компаний «Априори» Сергей Козлов. Статистика показывает, что нейросети ставят правильный диагноз в 99% случаев. Однако Козлов отметил, что при использовании ИИ важно помнить о безопасности личных данных. С этим согласились все участники конференции.
На мероприятии предложили использовать искусственный интеллект для предотвращения вооружённых нападений. Как считает предприниматель и актёр Ярослав Бородин, ИИ можно использовать для защиты школ. Он бы отмечал подозрительное поведение людей в оружейном магазине и отслеживал их дальнейший маршрут. В крайнем случае ИИ может вызвать полицию.
Директор мебельной компании «SevenMebel» Дмитрий Дымшаков отметил, что нейросеть в первую очередь служит помощником, а не полной заменой человека. ИИ пока что не способен предлагать творческие решения.