Новые люди предложили использовать искусственный интеллект для школ Екатеринбурга

На мероприятии предложили использовать искусственный интеллект для предотвращения вооружённых нападений. Как считает предприниматель и актёр Ярослав Бородин, ИИ можно использовать для защиты школ. Он бы отмечал подозрительное поведение людей в оружейном магазине и отслеживал их дальнейший маршрут. В крайнем случае ИИ может вызвать полицию.