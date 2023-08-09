tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

Новые люди предложили использовать искусственный интеллект для школ Екатеринбурга

9 августа 2023, 06:58
Фото: Новые люди
В Екатеринбурге предложили лечить и защищать граждан с помощью искусственного интеллекта. Эти инициативы прозвучали в рамках круглого стола по использованию нейросетей на благо города.

Среди предложений участников — применить искусственный интеллект для безопасности в школах, а также для постановки медицинского диагноза. Мероприятие организовал депутат Госдумы от партии «Новые люди» и член комитета по информационной политике Антон Ткачёв.

Фото: Новые люди

По словам Ткачёва, нейросети — мощный инструмент для обработки и анализа больших данных. Чтобы они работали эффективно, им нужна точная и достоверная информация, а также соответствующая аппаратура. Ткачёв привел пример Сингапура, где искусственный интеллект помог значительно оптимизировать городскую инфраструктуру.

Фото: Новые люди

Так, нейросети предложили использовать для улучшения экологии в городе. Михаил Осинцев, предприниматель и кандидат в Гордуму, предложил с помощью камер считывать уровень загрязнения выхлопными газами и регулировать транспортные потоки. Так можно добиться снижения концентрации вредных веществ на определённых участках.

Фото: Новые люди

С помощью нейросетей можно ставить точные медицинские диагнозы. Эту идею предложил генеральный директор группы компаний «Априори» Сергей Козлов. Статистика показывает, что нейросети ставят правильный диагноз в 99% случаев. Однако Козлов отметил, что при использовании ИИ важно помнить о безопасности личных данных. С этим согласились все участники конференции.

На мероприятии предложили использовать искусственный интеллект для предотвращения вооружённых нападений. Как считает предприниматель и актёр Ярослав Бородин, ИИ можно использовать для защиты школ. Он бы отмечал подозрительное поведение людей в оружейном магазине и отслеживал их дальнейший маршрут. В крайнем случае ИИ может вызвать полицию.

Фото: Новые люди

Директор мебельной компании «SevenMebel» Дмитрий Дымшаков отметил, что нейросеть в первую очередь служит помощником, а не полной заменой человека. ИИ пока что не способен предлагать творческие решения.

Фото: Новые люди
#Ирина Кирилова#Искусственный интеллект#Дети#Школа#Родители#Общество#Екатеринбург
Подпишитесь
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа
Сегодня, 07:30
Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка
7 августа, 15:41
Лучший ТОС выбрали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:15
Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:42
«Операторы связи» выманили 1,8 млн рублей у жителя Нижнего Тагила
Вчера, 13:34
В нескольких районах Екатеринбурга во время Дня города запретят продажу алкоголя
Вчера, 15:47