14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
14-летний Евгений Комаров своим примером показал, что даже подростки могут время в Сети проводить с пользой. Школьник, обучившись на компьютерных курсах, этим летом закончил создавать собственную компьютерную игру и получил за нее гонорар. Рассказывает, что его вдохновляла уже известная всем игра — World of Tanks. Над игрой мальчик трудился около трех лет в «Компьютерная Академия ТОП». Мальчик обучается в одном из филиалов в Свердловской области, который работает с 2018 года.
На курсах я подружился с ребятами, они помогали мне. Саша придумал дизайн, а Антон прописал легенды персонажей. Тестировали игру всей Академией во главе с преподавателями, — делится Евгений.
На занятиях специалисты Академии ТОП погрузят любого школьника из Нижнего Тагила в разработку компьютерных игр, научат создавать анимационные ролики, разрабатывать и запускать сайты, мобильные приложение и, самое главное, зарабатывать на этом.
У одного мальчика, ему лет 16-17, мама работает учителем английского. У преподавателей появилась идея создать сайт с тестами по английскому. Мама помогает ему придумывать вопросы. Знаю, что ребята младшего возраста снимают ролики, монтируют их и выкладывают в YouTube и ВК. Еще можно переделывать обычные машинки в радиоуправляемые, — рассказал 14-летний Евгений.
«Компьютерная Академия ТОП» работает в Нижнем Тагиле с апреля 2022 года, по России она открыта уже в 200 городах. В нижнетагильском филиале Академии ТОП учится более 200 студентов. Сейчас идет уже третий набор на обучение в группах по разным направлениям.
В Москве работает вуз «Компьютерная Академия ТОП», это значит, что у Академии есть лицензия на вуз, и каждый житель Нижнего Тагила может удаленно получать образование в московском вузе без ЕГЭ и ОГЭ.
В компьютерной школе учатся ребята с 7 лет. Для новичков открыто направление «Первый шаг», где они работают в текстовыми и графическими редакторами, развивая память и повышая концентрацию. После освоения базы переходят к более интересным задачам — собирают и управляют роботами, создают анимационные ролики.
Каждую неделю мы проводим бесплатные мастер-классы для детей, куда приглашаются все желающие. Расписание и информация обо всех мероприятиях есть на сайте Академии в разделе «Мероприятия». Для участия необходима предварительная регистрация, — рассказывают в Академии.
Для ребят 9-14 лет открыта «Малая Компьютерная Академия». Студенты учатся программировать мобильные приложения, разрабатывать 2D и 3D игры, монтируют видео и публикуют их на своих Youtube-каналах.
Кроме того, мы занимаемся разработкой собственных стартапов, учимся самопрезентации и аргументации своей точки зрения, — рассказывают в Компьютерной Академии ТОП.
Сегодня профессия программиста и веб-дизайнера очень востребована и высокооплачиваема, поэтому многие выпускники школ мечтают связать себя с диджитал-сферой. В «Компьютерной Академии ТОП» для выпускников 9-11 классов работает «Колледж IT TOP», где студентом знакомят с профессиями дизайнера, программиста и интернет-маркетолога. Специалистам с опытом, работающим по этим специальностям, предлагают доход более 200 тысяч рублей в месяц.
В филиале Академии ТОП в Нижнем Тагиле уже более 15 студентов успешно оплатили обучение с помощью материнского капитала и собирают документы, чтобы продолжить обучение.
После завершения обучения мы выдаем диплом и сертификат. Наши выпускники могут поступить в вузы, с которыми мы имеем партнерские отношения, на спецусловиях, без сдачи ЕГЭ. Для оплаты обучения можно использовать материнский капитал. С занятий можно вернуть налоговый вычет 13%, — поясняют в Академии ТОП.
Занятия в Академии проходят от одного до нескольких раз в неделю — расписание подбирается индивидуально. Даже самые занятые могут подстроиться для обучения в Академии ТОП, уверяют сотрудники филиала в Нижнем Тагиле. В нижнетагильском филиале можно обучаться как в будние дни, так есть и группы выходного дня.
Знания, полученные на курсах в Академии, помогают школьникам в учебе и влияют на успеваемость детей. Конкретно улучшение есть по таким предметам, как математика, информатика, английский, а также ребята более серьезно относятся к работе на компьютере в целом. Это уже не способ развлечься, а возможность создать уникальный продукт, за которой можно получить гонорар.
Ученики буквально бегут в Академию, ведь главный секрет обучения — игровая форма, или геймификация. А еще у детей есть дополнительная мотивация, помимо желания получать новые знания, в ТОП дают возможность радовать себя нужными и полезными товарами в магазине филиала Академии, которые можно купить на внутреннюю валюту, а ее заработать на занятиях.
Товары в магазине постоянно обновляются, проходят акции для большей доступности желаемого товара. Это флешки, рюкзаки, колонки, беспроводные наушники и многое другое, — делятся в ТОП.
Кроме того, ученики ТОП работают над проектами в малокомплектных группах, что также важно для восприятия и результата. Родители могут видеть успеваемость и посещаемость в режиме online.
Учеба начнется в период с сентября по октябрь. Из-за большого спроса планируется открытие еще одной аудитории в Нижнем Тагиле в этом году.
До 15 августа действуют акции:
За подробной информацией по направлениям образования переходите по ссылкам:
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