14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр

14-летний Евгений Комаров своим примером показал, что даже подростки могут время в Сети проводить с пользой. Школьник, обучившись на компьютерных курсах, этим летом закончил создавать собственную компьютерную игру и получил за нее гонорар. Рассказывает, что его вдохновляла уже известная всем игра — World of Tanks. Над игрой мальчик трудился около трех лет в «Компьютерная Академия ТОП». Мальчик обучается в одном из филиалов в Свердловской области, который работает с 2018 года.