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Искусственный интеллект поможет РЖД в подборе персонала

Искусственный интеллект поможет РЖД в подборе персонала

11 августа 2023, 10:12
Фото: freepik
МегаФон предоставил для РЖД новый сервис «Интеллектуальной обработки вызовов». Он позволяет передавать искусственному интеллекту часть задач по подбору персонала. Цифровой рекрутер проведет первичное общение с потенциальными сотрудниками и освободит от рутинных задач HR-специалистов.

Решение МегаФона интегрируется с платформой управления подбором персонала «Российских железных дорог», в которой содержится информация обо всех открытых вакансиях. Система самостоятельно собирает отклики на них, а также выполняет поиск кандидатов по резюме.

Разработанный голосовой робот автоматически получает все необходимые данные из базы РЖД, затем изучает данные кандидата и совершает первичный звонок с предложением рассмотреть вакансию. Во время разговора цифровой рекрутер рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях.

Если кандидат подтверждает, что вакансия ему интересна и принимает условия работы, голосовой робот переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который уже назначает дату и время очного собеседования. Далее робот сохраняет запись разговора с соискателем. Благодаря «Интеллектуальной обработке вызовов», HR-специалисты компании в любой момент могут уточнить информацию по каждому кандидату и проанализировать ожидания соискателей в целом.

Фото: 1MI

Голосовой робот, созданный на основе искусственного интеллекта, начинает общение по заранее разработанным сценариям, но способен подстраиваться и обучаться в процессе самого диалога. Цифровой рекрутер всегда обращается к кандидату по имени, поэтому почти 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка.

РЖД — один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда, а это около 100 тысяч человек в год, автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга — один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время ИТ-решение от МегаФона в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более 8000 звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью, — рассказал начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.

Интеллектуальные голосовые роботы уже активно используются бизнесом для автоматизации работы колл-центров. Однако с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций, считают специалисты МегаФона.

Робот будет полезен не только бизнесу — он может охватить большую аудиторию, чем сотрудники HR-подразделения — но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия. Он также способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребовано, — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

https://svr.megafon.ru/?erid=LjN8KC8jU

#Анастасия Имамахметова#Россия#Транспорт#РЖД#Робот#Мегафон#Искусственный интеллект#Технологии#Поиск работы
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