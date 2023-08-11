Искусственный интеллект поможет РЖД в подборе персонала

Голосовой робот, созданный на основе искусственного интеллекта, начинает общение по заранее разработанным сценариям, но способен подстраиваться и обучаться в процессе самого диалога. Цифровой рекрутер всегда обращается к кандидату по имени, поэтому почти 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка.