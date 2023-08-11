Искусственный интеллект поможет РЖД в подборе персонала

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Решение МегаФона интегрируется с платформой управления подбором персонала «Российских железных дорог», в которой содержится информация обо всех открытых вакансиях. Система самостоятельно собирает отклики на них, а также выполняет поиск кандидатов по резюме.
Разработанный голосовой робот автоматически получает все необходимые данные из базы РЖД, затем изучает данные кандидата и совершает первичный звонок с предложением рассмотреть вакансию. Во время разговора цифровой рекрутер рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях.
Если кандидат подтверждает, что вакансия ему интересна и принимает условия работы, голосовой робот переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который уже назначает дату и время очного собеседования. Далее робот сохраняет запись разговора с соискателем. Благодаря «Интеллектуальной обработке вызовов», HR-специалисты компании в любой момент могут уточнить информацию по каждому кандидату и проанализировать ожидания соискателей в целом.
Голосовой робот, созданный на основе искусственного интеллекта, начинает общение по заранее разработанным сценариям, но способен подстраиваться и обучаться в процессе самого диалога. Цифровой рекрутер всегда обращается к кандидату по имени, поэтому почти 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка.
РЖД — один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда, а это около 100 тысяч человек в год, автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга — один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время ИТ-решение от МегаФона в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более 8000 звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью, — рассказал начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.
Интеллектуальные голосовые роботы уже активно используются бизнесом для автоматизации работы колл-центров. Однако с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций, считают специалисты МегаФона.
Робот будет полезен не только бизнесу — он может охватить большую аудиторию, чем сотрудники HR-подразделения — но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия. Он также способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребовано, — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
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