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Updated Сегодня, 08:40

Маскировочные сети для бойцов СВО в День города в Нижнем Тагиле

Маскировочные сети для бойцов СВО в День города в Нижнем Тагиле

12 августа 2023, 08:38
Фото: tagilcity.ru
В День города в Нижнем Тагиле не только празднуют и развлекаются, но плетут маскировочные сети для бойцов на СВО.

Таким образом общественная организация «Искра жизни» привлекает волонтеров.

Фото: tagilcity.ru
У нас несколько цехов по городу. Мы плетем маскировочные сети и накидки для бойцов. Заявок очень много, а рук не хватает. Мы делаем сети не так быстро, как бы нам хотелось. Постоянный костяк волонтеров примерно 50-70 человек. Также мы принимаем добровольные пожертвования, — рассказали TagilCity.ru волонтеры «Искры жизни».

Общественная организация работает с ноября прошлого года. Некоторые ее участники ждут родных с СВО.

#Свободное время#День города в Нижнем Тагиле 2023#Эксклюзив#Нижний Тагил#Анна Григорьева
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