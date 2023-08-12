Маскировочные сети для бойцов СВО в День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Таким образом общественная организация «Искра жизни» привлекает волонтеров.
У нас несколько цехов по городу. Мы плетем маскировочные сети и накидки для бойцов. Заявок очень много, а рук не хватает. Мы делаем сети не так быстро, как бы нам хотелось. Постоянный костяк волонтеров примерно 50-70 человек. Также мы принимаем добровольные пожертвования, — рассказали TagilCity.ru волонтеры «Искры жизни».
Общественная организация работает с ноября прошлого года. Некоторые ее участники ждут родных с СВО.