Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Нижнем Тагиле

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ПФДО представляет собой систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Она была создана в 2019, и уже в 2020 году активно применялась. Целью создания системы является предоставление детям возможности обучаться бесплатно, на бюджетные средства, в любой организации Нижнего Тагила, в том числе частной.
Ознакомиться с перечнем кружков и секций в Нижнем Тагиле и Свердловской области можно на странице Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области.
Как выбрать подходящий кружок:
Осуществлять поиск программ для детей можно также с помощью поисковой строки.
Для удобства поиска родителям можно воспользоваться картой. При ее помощи можно уточнить адрес расположения организации, место кружка помечено особой отметкой. Здесь можно увидеть, сколько кружков находится в Свердловской области.
В каталоге представлены следующие направления допобразования для Нижнего Тагила и Свердловской области:
Чтобы подробно ознакомиться с предложениями по выбранной программе, можно нажать кнопку «Подробнее». На странице будет указан возраст детей для обучения, возможность записи ребенка с ОВЗ, контакты организации.
Важно! Для того, чтобы увидеть доступные для записи на этот или будущий год кружки и секции, необходимо выбрать соответствующий параметр.
Номинал сертификата — это средства из бюджета, которые можно потратить только на оплату кружка или секции. Он устанавливается каждым муниципалитетом самостоятельно на весь финансовый год. Чтобы уточнить, какие услуги были оказаны и сколько денег осталось, нужно зайти в личный кабинет.
Деньги на сертификате не получится накопить или вывести наличными. Чтобы выбрать занятия в организациях для ребенка с использованием сертификата, следует зайти на региональный портал «Навигатор».
Сертификат является возможностью получить дополнительное образование за счет государства. Оплачивать при помощи сертификата можно кружки по выбору ребенка. К примеру, можно выбрать секцию ближе к дому или той направленности, которая наиболее интересна детям: техника, туризм и т. д.
Сертификат на оплату кружков и секций предоставляется в электронной форме. Для оформления нужно зарегистрироваться в «Навигаторе». Для авторизированных пользователей открывается вкладка «Получить сертификат».
Какие документы могут потребоваться:
В системе будут представлены адреса организаций, куда нужно будет прийти с документами, чтобы подтвердить информацию о детях, сведения о сертификате и оформить заявку о зачислении средств.