Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Нижнем Тагиле

Кружки и секции для детей в Нижнем Тагиле, которые можно оплатить сертификатом, перечислены на портале «Навигатор». В материале представлена информация о том, что такое портал ПФДО и какие программы есть в регионе.

Портал ПФДО в Нижнем Тагиле Номинал сертификата дополнительного образования в Нижнем Тагиле на 2023–2024 год Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?