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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Девушка-косплеер прогулялась по Нижнему Тагилу в День города

И хвалили, и материли: косплей-прогулка прошла у школьницы из Нижнего Тагила

15 августа 2023, 08:04
Фото: Косплеер Вероника из Нижнего Тагила

Девушка-косплеер прогулялась по Нижнему Тагилу в День города

15-летняя девушка Вероника из Нижнего Тагила увлекается косплеем: она выступала на фестивалях косплееров в Екатеринбурге и других городах, является разработчиком визуальных новелл, а также руководителем собственной студии по созданию игр.

В честь Дня города в Нижнем Тагиле Вероника прогулялась в косплее на персонажа из компьютерной игры Genshin Impact. Как рассказала девушка TagilCity.ru, многие горожане реагировали на ее образ положительно.

Большая часть людей реагировала позитивно, хвалили костюм, образ, говорили, как красиво выглядит. Некоторые люди просто проходили без реакции, некоторая часть людей была в шоке, ну, а кто-то реагировал не очень адекватно: к примеру, кричал что-то вслед и даже матерился. Но в целом было приятно так прогуляться и получить новый опыт и эмоции, — рассказывает Вероника.
Косплей Вероники на персонаж из игры Genshin ImpactКосплей Вероники на персонаж из игры Genshin Impact
Косплей Вероники на персонаж из игры Genshin ImpactКосплей Вероники на персонаж из игры Genshin Impact
Косплей Вероники на персонаж из игры Genshin Impact

Также девушка отметила, что ей было очень приятно осознавать, что некоторые взрослые и дети интересуются разными играми, фильмами и прочими подобными увлечениями. Кроме того, мама Вероники одобряет увлечение дочери.

Было очень много приятных слов по поводу моего образа и я с нетерпением жду, когда больше людей начнут самовыражать себя через косплей, — добавила косплеер.
Косплей Вероники на Руи Камиширо из японской игры "Hatsune miku colorful stage"Косплей Вероники на Руи Камиширо из японской игры "Hatsune miku colorful stage"
Косплей Вероники на Руи Камиширо из японской игры "Hatsune miku colorful stage"Косплей Вероники на Руи Камиширо из японской игры "Hatsune miku colorful stage"
Косплей Вероники на Руи Камиширо из японской игры "Hatsune miku colorful stage"Косплей Вероники на Руи Камиширо из японской игры "Hatsune miku colorful stage"
Косплей Вероники на Руи Камиширо из японской игры "Hatsune miku colorful stage"Косплей Вероники на Руи Камиширо из японской игры "Hatsune miku colorful stage"
Косплей Вероники на Руи Камиширо из японской игры "Hatsune miku colorful stage"

Вещи для своего образа из Genshin Impact Вероника заказывала в интернет-магазине AliExpress. При этом одежду для некоторых других своих образов она шьет самостоятельно.

Также тагильчанка планирует в будущем организовать первый в Нижнем Тагиле фестиваль гик-культуры (молодежная субкультура, ее особенность — увлеченность молодыми людьми виртуальными мирами, которые становятся частью образа жизни фанатов).

#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Нижний Тагил#Косплей#Девушка#Мероприятие#Хобби#Свободное время#День города#Эксклюзив#Персонаж#Компьютерные игры#Косплеер#Молодежная субкультура
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