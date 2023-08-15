Корпорация МСП: Малый и средний бизнес привлек 215 млрд руб. под поручительства РГО

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Как отмечается, РГО входят в национальную гарантийную систему, ее оператором является Корпорация МСП.
Как подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, при недостатке залогового обеспечения наиболее востребованным инструментом у бизнеса становится поручительство. За первые шесть месяцев 2023 года этим инструментом уже воспользовались около 12 тыс предпринимателей, тогда как в 2022-м только 5,8 тысячи, пишет ТАСС.
«По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост по отношению к первому полугодию 2022 года продемонстрировала сфера перевозок и логистики — почти 14 млрд рублей, услуги — более 30 млрд, производство — 44 млрд рублей», — сообщила замминистра.
Примечательно, что наибольший спрос на гарантийные поручительства отмечается в сферах торговли (69,8 млрд рублей), строительства (23 млрд рублей), а также сельского хозяйства (33 млрд рублей). Сообщается, что среди регионов существенный рост выдачи поручительств показали республики Тыва и Хакасия, Воронежская, Псковская Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области.
По мнению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, предоставление поручительств и гарантий по большей части помогает предпринимателям получать заемные средства в свой бизнес на подходящих условиях.
«В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых. Малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты НГС. Речь идет, прежде всего, о „зонтичных“ поручительствах и гарантиях РГО», — добавил Исаевич.
В тройку регионов-лидеров по объему полученной финансовой поддержки с участием РГО вошли Москва (свыше 33,6 млрд рублей), Свердловская область (почти 15,7 млрд) и Московская область (более 13,3 млрд рублей). В первую десятку также попали
Санкт-Петербург (почти 10,5 млрд рублей), Новосибирская область (9,6 млрд рублей), Республика Татарстан (более 7,37 млрд рублей), Ростовская и Челябинская области (7,1 млрд рублей и 5,43 млрд рублей соответственно), а также Пермский и Краснодарский края (по 5 млрд рублей в каждом из регионов).