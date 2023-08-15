Корпорация МСП: Малый и средний бизнес привлек 215 млрд руб. под поручительства РГО

Как подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, при недостатке залогового обеспечения наиболее востребованным инструментом у бизнеса становится поручительство. За первые шесть месяцев 2023 года этим инструментом уже воспользовались около 12 тыс предпринимателей, тогда как в 2022-м только 5,8 тысячи, пишет ТАСС.