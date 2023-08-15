tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Последний звездопад лета смогут увидеть жители Екатеринбурга

Последний звездопад лета смогут увидеть жители Екатеринбурга

15 августа 2023, 11:06
Фото: 1MI
Последний летний метеорный поток Каппа-Цигниды смогут увидеть жители Екатеринбурга.

Также его смогут наблюдать жители Волгограда, Ростова-на-Дону, Уфы, Тюмени, Перми и Челябинска. В этих городах ожидается погода без осадков. А сам поток метеоров будет виден около 01:00, пишет Life.ru.

Напомним, в ночь на 13 августа в Свердловской области можно было наблюдать звездопад Персеиды. В текущем году сложились благоприятные условия для потока. Он состоит из остаточного пыльного шлейфа кометы Свифта-Таттла. Комета пролетала возле Земли еще в 1862 году. Однако Земля проходит через ее след.

#Погода#Звезда#Звездопад#Прогноз#Природа#Свердловская область#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила
Сегодня, 11:11
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:01
В центре Екатеринбурга появились пикеты «против криминала во власти»
Вчера, 12:02
И хвалили, и материли: косплей-прогулка прошла у школьницы из Нижнего Тагила
Сегодня, 08:04
485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 09:48
Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»
Вчера, 13:21