Последний звездопад лета смогут увидеть жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Также его смогут наблюдать жители Волгограда, Ростова-на-Дону, Уфы, Тюмени, Перми и Челябинска. В этих городах ожидается погода без осадков. А сам поток метеоров будет виден около 01:00, пишет Life.ru.
Напомним, в ночь на 13 августа в Свердловской области можно было наблюдать звездопад Персеиды. В текущем году сложились благоприятные условия для потока. Он состоит из остаточного пыльного шлейфа кометы Свифта-Таттла. Комета пролетала возле Земли еще в 1862 году. Однако Земля проходит через ее след.