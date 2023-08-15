Последний звездопад лета смогут увидеть жители Екатеринбурга

Напомним, в ночь на 13 августа в Свердловской области можно было наблюдать звездопад Персеиды. В текущем году сложились благоприятные условия для потока. Он состоит из остаточного пыльного шлейфа кометы Свифта-Таттла. Комета пролетала возле Земли еще в 1862 году. Однако Земля проходит через ее след.