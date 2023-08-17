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Genotek и ученики лицея «Сириус» нашли фальсификат в рыбной продукции

Genotek и ученики лицея «Сириус» нашли фальсификат в рыбной продукции

17 августа 2023, 08:42
Фото: 1MI
Компания Genotek совместно с коллегами из ВНИРО помогли воспитанникам образовательного центра «Сириус» проверить на фальсификат рыбу и морепродукты из местных магазинов.

Школьникам помогли выделить ДНК продуктов и с помощью сравнения генетических последовательностей с информацией из баз данных точно определить реальную видовую принадлежность биологических образцов, пишет gazeta.ru

Как оказалось, купленный в местном магазине сазан продавался под видом тарани, щупальца гигантского кальмара выдавались за осьминога, а экзотическое мясо черепахи оказалось обычной курятиной. Также было установлено, что продукция, продававшаяся под видом икры палтуса и щуки, а также маринованных улиток, оказалась простой имитацией из желеобразователей.

Этот проект позволил ученикам ознакомиться с методами выделения ДНК, ПЦР, секвенирования по Сенгеру, научиться работать с базами генетических данных.

Исследование проводилось в рамках научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы». В этом году программа прошла в восьмой раз. Школьникам предлагали поучаствовать в проектах, предложенных крупными компаниями — партнерами центра «Сириус», в число которых входит медико-генетический центр Genotek.

Genotek является партнером программы уже четвертый год. В предыдущие годы проекты были связаны с исследованием генетических взаимосвязей между сортами роз и хризантем.

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