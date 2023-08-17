Genotek и ученики лицея «Сириус» нашли фальсификат в рыбной продукции

Как оказалось, купленный в местном магазине сазан продавался под видом тарани, щупальца гигантского кальмара выдавались за осьминога, а экзотическое мясо черепахи оказалось обычной курятиной. Также было установлено, что продукция, продававшаяся под видом икры палтуса и щуки, а также маринованных улиток, оказалась простой имитацией из желеобразователей.