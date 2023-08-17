Операция без крови: «золотой стандарт» лечения травм колена доступен в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В городской больнице №1 Нижнего Тагила ее проводят с помощью высокотехнологичного современного оборудования. Команда проекта «Код к здоровью» об уникальных возможностях региональной медицины, отправилась на Урал, чтобы узнать, как местные медики внедряют технологии, ранее применяемые только в столичных городах.
Лето — «не сезон» для плановых операций. Таковы многолетние наблюдения заместителя главного врача городской больницы №1, травматолога Анатолия Бовыкина. Тагильчане, как и он сам, заядлые садоводы и огородники. Готовиться к летнему сезону и лечиться предпочитают в холодный сезон. «Многие лечатся консервативно, но потом понимают, что не помогает, и уже соглашаются на оперативное лечение. Либо это свежие травмы», — говорит Анатолий Владимирович.
Анатолий Бовыкин рассказывает о пациентах, которым показана артроскопия — эндоскопический осмотр и, в случае необходимости, хирургическое лечение сустава. Как правило, коленного. Ведь причин для «защемило», «стреляет» и просто «болит» множество, от артрита и артроза до травм мениска или крестообразных связок.
Сегодня артроскопия коленного сустава — золотой стандарт ортопедии и травматологии. Статистика говорит, что это едва ли не самая распространенная операция травматологов-ортопедов — более 2 миллионов артроскопий делают ежегодно в клиниках всего мира. Однако и уровень подготовки персонала, и оборудование должны отвечать высоким современным стандартам. Ведь помимо мастерства хирургов успех операции обеспечивают современная высокоточная техника.
Вот почему врачи постоянно следят за новинками и стараются заполучить в клинику самый современный «гаджет»: камера с высоким разрешением, инструменты для малотравматичного удаления инородных тел и ювелирной «починки» колена сокращают количество противопоказаний для такого лечения и ускоряют восстановление пациентов. Все эти слагаемые успеха можно найти в Нижнетагильской городской больнице №1.
Городская больница №1 Нижнего Тагила — один из крупнейших многопрофильных межмуниципальных медицинских центров Свердловской области: 12 отделений, поликлиника, травмпункт. В год своего 90-летия больница входит со множеством современных методик диагностики и лечения. Среди них эндоскопическая диагностика, компьютерная томография, остеоденситометрия (оценка плотности костей для диагностики остеопороза, — прим.ред.), экстренный гемодиализ, высокотехнологичная медицинская помощь в области травматологии, артроскопия, операции по замене тазобедренных суставов по экстренным показаниям, лечение генно-инженерными биологическими препаратами псориатических артрозов. Все это — результат реализации национального проекта «Здравоохранение» в Свердловской области. В регионе запущено 57 комплексных проектов, призванных улучшить качество медицинской помощи на всех уровнях. Модернизация больниц и первичного звена здравоохранения, комплексные программы по борьбе с хроническими заболеваниями, создание цифровых систем и развитие медицинского образования — все это часть большой работы, призванной помочь уральцам сохранять и восстанавливать здоровье дома, без необходимости ехать за помощью в столичные медицинские центры.
Сейчас единственная пациентка после артроскопии в отделении травматологии — Наиля Давлетшина. Ее привела на операцию постоянная боль в левом колене. Доктора уверены, что пугаться не стоит. Операция малоинвазивная, проходит при спинальной анестезии. Пациент остается в сознании, но на время операции врачи «отключают» чувствительность тела ниже пояса. Спустя несколько часов чувствительность возвращается, а на следующий день на ногу уже можно опираться. Если все идет по плану, то пациент выписывается из больницы через 5-7 дней. И уверенно уходит домой «на своих двоих». Хотя окончательное восстановление займет около месяца. В это время сустав следует поберечь — отложить спортивные рекорды и огородные подвиги, соблюдая рекомендованный врачами двигательный режим.
Сегодня уже сложно представить, но когда-то для операций на колене использовалась артротомия: «Мы полностью разрезали и вскрывали весь сустав, осматривали его, — рассказывает о прошлом медицины Анатолий Владимирович. — После зашивания, конечно, образовывались рубцы и появлялись контрактуры. То есть и обездвиживание сустава, и косметический дефект». Вот почему к операции прибегали лишь в крайних случаях.
Избавиться от этих недостатков артротомии ортопеды пытались с начала двадцатого века — еще в 1919 году японский профессор Кэндзи Тагаки выполнил первую артроскопию с использованием техники того времени. С тех пор медики и инженеры были одержимы совершенствованием метода и к концу семидесятых годов прошлого века технология стала использоваться в ведущих клиниках мира вместе с волоконно-оптическими артроскопами.
По-настоящему массовой и доступной пациентам операцию сделала «цифровая революция» — доступные и качественные камеры появились не только в смартфонах, но и в медицинских устройствах: врачам стали доступны артроскопы с камерами высокого разрешения. «Умный» артроскоп превратился в полноценного помощника хирургов.
Есть такая эндоскопическая стойка и в Нижнем Тагиле. С 2021 года она заняла свое место в операционном блоке Городской больницы №1 благодаря усилиям двух коллег-травматологов: Ильи Вячеславовича Петрова, заведовавшего до 2022 года отделением травматологии, и Анатолия Владимировича Бовыкина и благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Впрочем, в полной мере оценить технику удалось только после ноября 2022 года, когда больница вернулась к своей обычной деятельности. Почти два года стационар работал как ковидный госпиталь.
Анатолий Владимирович Бовыкин — травматолог-ортопед, врач высшей квалификационной категории с 18-летним стажем и заместитель главного врача по лечебной работе нижнетагильской городской больницы №1. Более десяти лет он преподает в нижнетагильском филиале свердловского медицинского колледжа. И рассказать будущим коллегам ему есть о чем, все истории пациентов отделения травматологии не похожи. Хотя доктор полушутя-полусерьезно говорит, что лечить пациентов несложно, главное — хорошо знать анатомию.
Осваивать новые технологии и новое оборудование в горбольнице №1 умеют и любят. В 9 операционных техники много, на все случаи жизни. Подвижную стойку для артроскопии готовят к работе. С помощью комплекса можно заглянуть не только в колено, но и в тазобедренный или плечевой сустав. В электронную память аппарата загружены программы для разных операций.
Эндоскоп, шейвер, холодноплазменный аблятор — за этим набором слов скрывается целый арсенал высокоточных инструментов на любой случай. Все они миниатюрны и позволяют работать через крошечные отверстия, от четырех миллиметров до сантиметра. Каждое свое движение врачи видят на экране, а при необходимости камера эндоскопа позволяет увеличить изображение в десятки раз. Вот почему современный эндоскоп незаменим для диагностике: качество изображения на мониторе позволяет обнаружить малейшие изменения в тканях, поставить точный диагноз и разработать тактику лечения.
С начала 2023 года в больнице проведено 14 артроскопий. Но за статистикой никто не гонится. «Лучшая операция та, которая не состоялась», — говорит Анатолий Бовыкин. И объясняет причину такого подхода: «У нас два критерия. Это боль и отек, или контрактура (постоянная ограниченность движений, — прим. ред.). Если у человека болит, он не может ходить, у него ограничение движений, тогда это показание для операций. Просто так в сустав никто не лезет».
Пять лет боли и неудачного консервативного лечения… Более чем достаточный повод разобраться, что же пошло не так. Это случай Наили Давлетшиной. На поиск ответа в среднем требуется около часа — именно столько длится операция. Первоначальная гипотеза хирургов подтвердилась. Всему виной был оторвавшийся фрагмент мениска — хряща, который служит амортизатором. Хватит и небольшой соринки, чтобы испортить качественный подшипник. То же верно и для сустава, «лишняя деталь» мешает двигаться и причиняет боль. «Сустав был промыт, фрагмент мениска удален. Мы считаем, что операция прошла успешно, — подводит итоги Анатолий Владимирович. — Пациентке будет легче».
В том, что такой прогноз действительно работает, уже убедилась другая пациентка, пенсионерка Ирина Юрьевна Предеина. Она попала в больницу в сентябре 2022 года. «После уборки картошки у меня резко заболело колено, как будто мне шило туда воткнули, — Ирина Юрьевна морщится от неприятных воспоминаний. — Я не могла ни стоять, ни идти. Это была ужасная боль. 150 метров от трамвайной остановки до дома за полчаса не могла дойти. 11 сентября заболело, 22 сентября мне сделали операцию, а через 5 дней выписали».
Обратиться за помощью в Городскую больницу №1 и в итоге услышать свое «теперь все хорошо» могут не только жители Нижнего Тагила, но и окрестностей. «Мы являемся межмуниципальным центром и принимаем пациентов из других городов, там, где не оказывается такая помощь, — говорит Анатолий Бовыкин. — В некоторых городах даже нет отделения травматологии, поэтому пациенты приезжают сюда».
Несмотря на то, что для артроскопии требуются высокие технологии к высокотехнологичной медпомощи эта операция уже не относится — любой гражданин России может получить ее при наличии медицинских показаний. «Мы осматриваем пациентов и говорим, что да, вам действительно показана операция. И тогда они начинают готовиться, сдавать анализы, — рассказывает о порядке действий Анатолий Владимирович. — На определенный день договариваемся, когда они придут на госпитализацию. Либо бывает так, что пациент направлен, но пока мы ему не рекомендуем оперативное лечение, тогда они продолжают консервативное лечение». Помогает в этом поликлиника при больнице, где консультируют оперирующие специалисты Городской больницы №1. Обратиться в поликлинику при больнице — для консультации, лечения или за вторым мнением, — также может любой пациент из любого региона страны.