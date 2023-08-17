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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Русские рассказали, как справляются с жарой в Турции

17 августа 2023, 13:52
Рекордная температура плюс 49,5 градуса Цельсия была зафиксирована в провинции Эскишехир в Турции. Жители этого места рассказывают, как они справляются с такой жарой.

Вечером после работы многие идут в кафе, чтобы умыться и ощутить облегчение от пекла. Сравнивая Эскишехир с Антальей и другими побережьями, местные жители признают, что здесь прохладнее. Однако УФ-индекс здесь очень высокий, что значит нужно использовать солнцезащитный крем и надевать широкополую головную убор на улице, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Жительница Эскишехира, проживавшая раньше в Краснодарском крае, отмечает, что даже сухой воздух и отсутствие высокой влажности не делают жару приятной. Она также сомневается в достоверности показателя плюс 50 градусов.

Вода на улице не раздаётся бесплатно, поэтому каждый должен самостоятельно позаботиться о своём водоснабжении. В Стамбуле, в отличие от Эскишехира, температуры гораздо более умеренные, около плюс 32 градусов, и даже иногда бывает облачно.

Таким образом, жители Турции находят разные способы справиться с жарой, в зависимости от места проживания.

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