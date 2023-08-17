Русские рассказали, как справляются с жарой в Турции

Вечером после работы многие идут в кафе, чтобы умыться и ощутить облегчение от пекла. Сравнивая Эскишехир с Антальей и другими побережьями, местные жители признают, что здесь прохладнее. Однако УФ-индекс здесь очень высокий, что значит нужно использовать солнцезащитный крем и надевать широкополую головную убор на улице, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».