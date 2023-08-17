Русские рассказали, как справляются с жарой в Турции

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Вечером после работы многие идут в кафе, чтобы умыться и ощутить облегчение от пекла. Сравнивая Эскишехир с Антальей и другими побережьями, местные жители признают, что здесь прохладнее. Однако УФ-индекс здесь очень высокий, что значит нужно использовать солнцезащитный крем и надевать широкополую головную убор на улице, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Жительница Эскишехира, проживавшая раньше в Краснодарском крае, отмечает, что даже сухой воздух и отсутствие высокой влажности не делают жару приятной. Она также сомневается в достоверности показателя плюс 50 градусов.
Вода на улице не раздаётся бесплатно, поэтому каждый должен самостоятельно позаботиться о своём водоснабжении. В Стамбуле, в отличие от Эскишехира, температуры гораздо более умеренные, около плюс 32 градусов, и даже иногда бывает облачно.
Таким образом, жители Турции находят разные способы справиться с жарой, в зависимости от места проживания.