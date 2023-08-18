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В честь Дня города «умную» остановку в центре Екатеринбурга заменили на «красивую»

В честь Дня города «умную» остановку в центре Екатеринбурга заменили на «красивую»

18 августа 2023, 12:03
Фото: Кирилл Смоленцев / 66.ru
15 августа в центре Екатеринбурга демонтировали «умную» остановку «Площадь труда» и начали устанавливать на ее месте кованый павильон в «историческом» стиле.

Дизайн и монтаж нового павильона-остановки именно здесь обусловлен установкой столба-указателя расстояния до нескольких крупных городов по всей России (так называемый «нулевой километр», историческая аллюзия), пишет портал 66.ru со ссылкой на главу Екатеринбурга Алексея Орлова. Мэр добавил, что к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, который состоится уже в конце этой недели, рабочие должны будут закончить монтаж.

На месте павильона находилась так называемая «умная» остановка. Ее установили в 2019 году и тоже — накануне Дня города.

Она была оборудована интерактивными панелями с информацией движении транспорта, городскими новостями, афишей, бесплатной сетью Wi-Fi, USB-зарядкой и кнопкой экстренной связи со службой спасения.

В перспективе, предыдущий мэр Александр Высокинский анонсировал установку около полусотни таких остановок по всему Екатеринбургу. Однако, как видим, при Орлове тенденция пошла обратная.

Фото: Администрация Екатеринбурга
#Сергей Мальцев#День города#Остановка#Екатеринбург#Алексей Орлов#Транспорт#Эксклюзив
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