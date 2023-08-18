В честь Дня города «умную» остановку в центре Екатеринбурга заменили на «красивую»

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Дизайн и монтаж нового павильона-остановки именно здесь обусловлен установкой столба-указателя расстояния до нескольких крупных городов по всей России (так называемый «нулевой километр», историческая аллюзия), пишет портал 66.ru со ссылкой на главу Екатеринбурга Алексея Орлова. Мэр добавил, что к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, который состоится уже в конце этой недели, рабочие должны будут закончить монтаж.
На месте павильона находилась так называемая «умная» остановка. Ее установили в 2019 году и тоже — накануне Дня города.
Она была оборудована интерактивными панелями с информацией движении транспорта, городскими новостями, афишей, бесплатной сетью Wi-Fi, USB-зарядкой и кнопкой экстренной связи со службой спасения.
В перспективе, предыдущий мэр Александр Высокинский анонсировал установку около полусотни таких остановок по всему Екатеринбургу. Однако, как видим, при Орлове тенденция пошла обратная.