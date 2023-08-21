Стоматолог: некоторые овощи и фрукты помогают очищать зубную эмаль

В беседе с журналистом NEWS.ru стоматолог Мария Балакирева рассказала, что яблоки и другие жёсткие фрукты и овощи помогают очищать зубную эмаль. А вот после употребления персиков, с их волокнистой структурой, скорее всего придётся применять зубную нить.