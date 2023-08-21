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Стоматолог: некоторые овощи и фрукты помогают очищать зубную эмаль

Стоматолог: некоторые овощи и фрукты помогают очищать зубную эмаль

21 августа 2023, 10:20
Фото: 1MI
Жёсткие овощи и фрукты помогают в очистке зубной эмали. Однако их употребление не заменяет стоматологическую профилактику.

В беседе с журналистом NEWS.ru стоматолог Мария Балакирева рассказала, что яблоки и другие жёсткие фрукты и овощи помогают очищать зубную эмаль. А вот после употребления персиков, с их волокнистой структурой, скорее всего придётся применять зубную нить.

При этом, по словам Балакиревой, если не ухаживать за забами, то вредить эмали будет любая пища. Она рекомендовала проводить профилактические стоматологические осмотры два раза в год.

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