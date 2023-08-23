Психолог рассказала, что нужно детям, чтобы настроиться на новый учебный год

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В разговоре с NEWS детский психолог Наталья Наумова дала советы относительно помощи детям в моральной подготовке к новому учебному году. По ее мнению, наилучшая моральная готовность может быть достигнута в результате совместного с детьми приобретения школьного рюкзака, канцелярских принадлежностей и школьной одежды.
Лучше, если ребенок сам выберет себе вещи для нового учебного года: с ними ходить на занятия будет приятнее. Ностальгические истории родителей об их учебе, воспоминания самих детей о забавных школьных событиях прошлых лет, предвкушение предстоящих мероприятий, связанных со школой, тоже, по мнению Наумовой, способствуют успешному школьному старту.
Особенно важно перед началом учебы обсудить с детьми их мотивацию к получению знаний.
Лучшим видом мотивации Наумова называет адекватную постановку учебных целей, выбор предметов, которые потребуются для поступления в вуз, разрешение конфликтов, возникших у ребенка в предыдущие школьные годы. Моральную сторону подготовки к учебе психолог считает особенно важной.