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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Психолог рассказала, что нужно детям, чтобы настроиться на новый учебный год

23 августа 2023, 14:02
Близится начало учебного года, и родители задумываются, как помочь детям удачно начать учебу.

В разговоре с NEWS детский психолог Наталья Наумова дала советы относительно помощи детям в моральной подготовке к новому учебному году. По ее мнению, наилучшая моральная готовность может быть достигнута в результате совместного с детьми приобретения школьного рюкзака, канцелярских принадлежностей и школьной одежды.

Лучше, если ребенок сам выберет себе вещи для нового учебного года: с ними ходить на занятия будет приятнее. Ностальгические истории родителей об их учебе, воспоминания самих детей о забавных школьных событиях прошлых лет, предвкушение предстоящих мероприятий, связанных со школой, тоже, по мнению Наумовой, способствуют успешному школьному старту.

Особенно важно перед началом учебы обсудить с детьми их мотивацию к получению знаний.

Лучшим видом мотивации Наумова называет адекватную постановку учебных целей, выбор предметов, которые потребуются для поступления в вуз, разрешение конфликтов, возникших у ребенка в предыдущие школьные годы. Моральную сторону подготовки к учебе психолог считает особенно важной.

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