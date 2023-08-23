Психолог рассказала, что нужно детям, чтобы настроиться на новый учебный год

Лучше, если ребенок сам выберет себе вещи для нового учебного года: с ними ходить на занятия будет приятнее. Ностальгические истории родителей об их учебе, воспоминания самих детей о забавных школьных событиях прошлых лет, предвкушение предстоящих мероприятий, связанных со школой, тоже, по мнению Наумовой, способствуют успешному школьному старту.