Психолог Липкина объяснила, почему лентяи часто достигают успеха и известности

«Следует также учитывать явление выжившего. Мы часто обращаем внимание только на успешные истории. Несколько лентяев действительно добились выдающихся результатов, но есть также множество тех, кто остался на месте. Хотя, следует помнить, что успешными чаще становятся трудолюбивые ученики, их успехи, однако, не так заметны, как истории о тех, кто преодолел свою лень», — предостерегла Липкина.