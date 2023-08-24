Психолог Липкина объяснила, почему лентяи часто достигают успеха и известности

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
По его собственным словам, чем меньше он вкладывал усилий, тем легче ему давались учебные предметы. Эти мысли Гейтс поделился в ходе подкаста Unconfuse Me.
Бизнес-психолог Анна Липкина разъяснила, почему часто случается, что даже ленивые студенты в итоге становятся успешными и знаменитыми, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Люди, которые в молодости кажутся ленивыми, зачастую обладают креативностью и изобретательностью. Они не столь склонны следовать установленным правилам и буквально стремятся найти пути обхода системы. Их подход заключается в том, чтобы сделать что-то хорошо с первого раза, избегая многократных попыток», — поделилась Липкина в интервью корреспонденту онлайн издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт подчеркнула, что такая манера работы помогает лентяям сосредотачиваться на наиболее важных задачах. Они умеют грамотно ставить приоритеты, тщательно выполнять ключевые задачи и передавать менее значимые обязанности другим.
«Следует также учитывать явление выжившего. Мы часто обращаем внимание только на успешные истории. Несколько лентяев действительно добились выдающихся результатов, но есть также множество тех, кто остался на месте. Хотя, следует помнить, что успешными чаще становятся трудолюбивые ученики, их успехи, однако, не так заметны, как истории о тех, кто преодолел свою лень», — предостерегла Липкина.