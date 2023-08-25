На реализацию соцпроектов с начала 2023 года «Святогор» направил почти 70 млн рублей

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Большую часть средств — 38,4 млн рублей — «Святогор» направил на реализацию совместных проектов с администрациями городов присутствия предприятия. В их числе проектирование детского загородного лагеря в Кушвинском ГО, приобретение оборудования для спортивной школы и малых игровых форм в Североуральске, выделение средств на восстановление мемориалов погибшим в Великой Отечественной войне, ремонт стадиона «Юность», поддержка теннисной секции в спортивной школе «Синегорец», реконструкция системы водоснабжения, замена окон в школах №1 и №20 в поселке Баранчинский. В Красноуральске благотворительная помощь была оказана муниципалитету в благоустройстве внутридворовых территорий.
По итогам первого полугодия 2023 года свыше 12 млн рублей вложены в детское направление. На протяжении многих лет градообразующее предприятие Красноуральска направляет денежные средства на финансирование питания воспитанников детских садов города. Затраты на эти цели превысили 3,5 млн рублей. С 2011 года «Святогор» принимает активное участие в программе «Здоровый ребенок». В ее основе лежит консультативная медицинская помощь детям работников предприятия. В первом полугодии затраты на ее реализацию составили 2,3 млн рублей.
Еще одна традиция «Святогора» — поддержка и развитие спортивных объектов. За первые 6 месяцев 2023 года предприятие Красноуральска потратило на эти цели около 8 миллионов рублей. В частности, средства были направлены на государственную экспертизу и подготовку рабочей документации проекта реконструкции городского стадиона в Красноуральске. Важным «спортивным» пунктом благотворительной программы «Святогора» уже не первый год является поддержка секции настольного тенниса МАУ ДС «Молодость». В настоящее время на постоянной основе здесь занимаются около 120 детей в возрасте от 5 до 16 лет.
В приоритете благотворительной деятельности «Святогора» — также поддержка неработающих пенсионеров предприятия. На это организация направила более 7 млн рублей. Средства пошли, в том числе, на оказание ежеквартальной материальной помощи, которую получают около полутора тысяч человек, выделение путевок в ведомственный санаторий-профилакторий.
Ежегодно металлургическое предприятие поддерживает и учреждения культуры ГО Красноуральск. В первом полугодии 2023 года на эти цели было израсходовано свыше 2 млн рублей. В рамках благотворительной программы были профинансированы ремонты внутренних помещений МАУ ДК «Металлург» и выделены средства на развитие творческих коллективов данного культурного центра.
Ежегодно кроме финансирования традиционных направлений благотворительной программы, градообразующее предприятие выделяет средства и на другие добрые дела, — отметил директор по общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев.
Так, в числе последних — ремонт крыльца Красноуральской стоматологической поликлиники, на который было направлено порядка 900 тысяч рублей.
Это наш город, и мы хотим, чтобы здесь открывались возможности для каждого, чтобы Красноуральск был местом, где комфортно и уютно жить и металлургам, и горожанам, — добавил Юрий Мурзаев.