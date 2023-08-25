На реализацию соцпроектов с начала 2023 года «Святогор» направил почти 70 млн рублей

Еще одна традиция «Святогора» — поддержка и развитие спортивных объектов. За первые 6 месяцев 2023 года предприятие Красноуральска потратило на эти цели около 8 миллионов рублей. В частности, средства были направлены на государственную экспертизу и подготовку рабочей документации проекта реконструкции городского стадиона в Красноуральске. Важным «спортивным» пунктом благотворительной программы «Святогора» уже не первый год является поддержка секции настольного тенниса МАУ ДС «Молодость». В настоящее время на постоянной основе здесь занимаются около 120 детей в возрасте от 5 до 16 лет.