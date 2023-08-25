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В параде парусов в рамках ВЭФ-2023 примут участие более тысячи яхтсменов и моряков

В параде парусов в рамках ВЭФ-2023 примут участие более тысячи яхтсменов и моряков

25 августа 2023, 15:45
Фото: piqsels.com
Во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме состоится парад парусов. В Амурском заливе проплывут регаты с участием больших учебных парусников, парусных яхт международных и национальных классов, зарубежных команд и гостей высокого уровня.

Как сообщает vostokmedia.com, парад парусов состоится с 9 по 13 сентября. Организатором ВЭФ-2023 выступает Фонд Росконгресс, а информационным партнером экономического форума — медиахолдинг 1MI.

«Проведение парада парусов традиционно занимает особое место в культурно-спортивной программе Восточного экономического форума. Одной из основных целей его проведения является обучение молодежи морскому и парусному делу — участниками регат станут свыше 1000 молодых яхтсменов и моряков», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Он также выразил уверенность в том, что парад парусов, в котором участвуют и иностранные гости, поможет развитию детского спорта, туристической отрасли Дальнего Востока и отношений со странами региона на основе принципов добрососедства и взаимоуважения.

9 сентября стартует детско-юношеская парусная регата и пройдет последний этап международной парусной регаты «Кубок Дальнего Востока / Far East Cup» по маршруту Циндао (Китай) — Владивосток. Также состоится регата крейсерских яхт и собрание шкиперов.

10 сентября пройдет открытие парада парусов. Программа этого дня включает проведение парусной регаты килевых яхт, продолжение плаваний в рамках Кубка Дальнего Востока и парад больших учебных парусников, среди которых фрегаты «Надежда» и «Паллада».

11 сентября главным событием станет старт парусной регаты «Кубок Росконгресса», которая продлится два дня.

12 сентября запланирован старт этапа кубка по маршруту Владивосток — Циндао. Самых быстрых моряков наградят 13 сентября.

На причале № 30 Владивостока пройдут патриотические мероприятия парада парусов с участием воспитанников военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» имени воина-интернационалиста А. Левечева и флотилии юных моряков «Восток» имени С. А. Бевза.

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