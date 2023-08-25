В параде парусов в рамках ВЭФ-2023 примут участие более тысячи яхтсменов и моряков

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Как сообщает vostokmedia.com, парад парусов состоится с 9 по 13 сентября. Организатором ВЭФ-2023 выступает Фонд Росконгресс, а информационным партнером экономического форума — медиахолдинг 1MI.
«Проведение парада парусов традиционно занимает особое место в культурно-спортивной программе Восточного экономического форума. Одной из основных целей его проведения является обучение молодежи морскому и парусному делу — участниками регат станут свыше 1000 молодых яхтсменов и моряков», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Он также выразил уверенность в том, что парад парусов, в котором участвуют и иностранные гости, поможет развитию детского спорта, туристической отрасли Дальнего Востока и отношений со странами региона на основе принципов добрососедства и взаимоуважения.
9 сентября стартует детско-юношеская парусная регата и пройдет последний этап международной парусной регаты «Кубок Дальнего Востока / Far East Cup» по маршруту Циндао (Китай) — Владивосток. Также состоится регата крейсерских яхт и собрание шкиперов.
10 сентября пройдет открытие парада парусов. Программа этого дня включает проведение парусной регаты килевых яхт, продолжение плаваний в рамках Кубка Дальнего Востока и парад больших учебных парусников, среди которых фрегаты «Надежда» и «Паллада».
11 сентября главным событием станет старт парусной регаты «Кубок Росконгресса», которая продлится два дня.
12 сентября запланирован старт этапа кубка по маршруту Владивосток — Циндао. Самых быстрых моряков наградят 13 сентября.
На причале № 30 Владивостока пройдут патриотические мероприятия парада парусов с участием воспитанников военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» имени воина-интернационалиста А. Левечева и флотилии юных моряков «Восток» имени С. А. Бевза.