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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Китайский язык будет включаться в программы отечественных вузов

27 августа 2023, 15:04
Российские вузы будут включать китайский язык в свои программы обучения, чтобы подготовить исследователей к работе с научной литературой на этом языке.

Китайский язык будет включаться в программы отечественных вузов, чтобы подготавливать исследователей. По словам помощника президента РФ по науке и образованию Андрея Фурсенко, китайский становится все более значимым языком в мире науки.

Он отметил, что треть научной литературы издается на китайском языке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Но Фурсенко также подчеркнул важность сохранения русского языка как одного из ключевых языков в научной сфере.

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