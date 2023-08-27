Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Китайский язык будет включаться в программы отечественных вузов, чтобы подготавливать исследователей. По словам помощника президента РФ по науке и образованию Андрея Фурсенко, китайский становится все более значимым языком в мире науки.
Он отметил, что треть научной литературы издается на китайском языке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Но Фурсенко также подчеркнул важность сохранения русского языка как одного из ключевых языков в научной сфере.