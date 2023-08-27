tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Заблудившиеся в горах Армении российские туристы были спасены

27 августа 2023, 15:18
В Армении спасены российские туристы, которые заблудились в горах и лесистой местности, одному из участников похода потребовалась медицинская помощь.

В горах Армении находились отдыхающие из России, которые потерялись. К счастью, местные спасатели пришли на помощь и вывели их из положения. Об этом сообщает сайт aif.ru, ссылаясь на информацию от Министерства внутренних дел страны.

Группа туристов отправилась в поход в субботу, 26 августа. Они заблудились в лесной местности возле села Хачардзан, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Один из участников получил травму ноги. К месту происшествия прибыли пять российских граждан и двое армянских. Их доставили в город Дилижан. Один из российских туристов отказался от медицинской помощи.

Подпишитесь
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
25 августа, 16:50
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
25 августа, 10:05
Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
25 августа, 09:41
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
25 августа, 04:46
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
25 августа, 10:01
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
25 августа, 13:14