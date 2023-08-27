Заблудившиеся в горах Армении российские туристы были спасены

Группа туристов отправилась в поход в субботу, 26 августа. Они заблудились в лесной местности возле села Хачардзан, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Один из участников получил травму ноги. К месту происшествия прибыли пять российских граждан и двое армянских. Их доставили в город Дилижан. Один из российских туристов отказался от медицинской помощи.