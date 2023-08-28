tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Эксперты: кондиционеры усиливают головную боль

28 августа 2023, 18:51
Исследования показывают, что кондиционеры могут вызывать или усиливать головные боли. Есть несколько причин, которые могут объяснить эту связь.

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский в разговоре с RuNews24.ru объяснил, как кондиционер, который кажется полезным и безопасным, может привести к проблемам со здоровьем.

По словам специалиста, наличие человека под кондиционером длительное время вызывает три проблемы.

Во-первых, кондиционеры могут снижать влажность в помещении, что может приводить к обезвоживанию организма. Это одна из причин головной боли.

Во-вторых, кондиционеры вызывают сухость слизистых оболочек, включая слизистую оболочку носа. Это может вызывать раздражение и головную боль.

В-третьих, поток холодного воздуха от кондиционера может вызывать сужение сосудов и спазмы в голове, что может привести к головной боли.

Машковский отмечает, что современные кондиционеры обычно не влияют на уровень кислорода в помещении. Однако в случае, когда окна закрыты плотно, искусственная вентиляция отсутствует, а в помещении находится много людей, уровень кислорода может снизиться. Это может вызвать усталость и головную боль.

Врач рекомендует регулярно проветривать помещения, которые получают воздух только из кондиционера. Это помогает удалить загрязнения — такие, как пыль, аллергены, химические вещества и другие вредные частицы, которые могут находиться в закрытом помещении. Проветривание помогает заменить использованный воздух на свежий, богатый кислородом, и поддерживать оптимальную влажность в помещении, чтобы предотвратить сухость слизистых оболочек и связанные с ней проблемы.

Частота проветривания зависит от многих факторов, таких как погода, загрязнение воздуха, количество людей в помещении и другие. Однако общая рекомендация — проветривать помещение один раз в 2-3 часа, открывая окна на 15-20 минут для обмена воздуха.

Подпишитесь
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Сегодня, 06:35
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:47
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Сегодня, 12:24
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Сегодня, 08:11
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Сегодня, 10:39
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Сегодня, 09:50