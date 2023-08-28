Эксперты: кондиционеры усиливают головную боль

Врач рекомендует регулярно проветривать помещения, которые получают воздух только из кондиционера. Это помогает удалить загрязнения — такие, как пыль, аллергены, химические вещества и другие вредные частицы, которые могут находиться в закрытом помещении. Проветривание помогает заменить использованный воздух на свежий, богатый кислородом, и поддерживать оптимальную влажность в помещении, чтобы предотвратить сухость слизистых оболочек и связанные с ней проблемы.