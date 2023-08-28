Сбер открыл в Свердловской области пять офисов нового формата

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Теперь в этих офисах обновленный дизайн, современные комфортные условия обслуживания и линейка дополнительных небанковских услуг, которые помогают решать различные повседневные задачи клиентов.
Отделения открылись по следующим адресам:
⦁ Екатеринбург, ул. Техническая, 32,
⦁ Ревда, ул. Горького, 21,
⦁ Каменск-Уральский, ул. Каменская, 82а,
⦁ Нижний Тагил, ул. Попова, 14,
⦁ Нижний Тагил, пр-т Уральский, 46.
В этих офисах можно выпить кофе, протестировать умные гаджеты, отправить посылку, примерить одежду и занять ребенка интерактивными играми. Помимо расширения перечня оказываемых услуг, в офисах проведен косметический ремонт и изменена цветовая гамма — интерьер и мебель выполнены в нейтральных светло-серых тонах.
Мы продолжаем развивать сеть отделений в соответствии с новым форматом Сбера. До конца года планируем открыть еще 4 модернизированных офиса, из них 2 в Екатеринбурге, один в Нижней Туре и еще один в Нижнем Тагиле. Клиенты, которые приходят в отделения после ремонта, приятно удивляются новой обстановке и отмечают, что атмосфера в них тоже меняется — становится больше динамики при неизменно высоком уровне сервиса и клиентоориентированности, — рассказал управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
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