Сбер открыл в Свердловской области пять офисов нового формата

В этих офисах можно выпить кофе, протестировать умные гаджеты, отправить посылку, примерить одежду и занять ребенка интерактивными играми. Помимо расширения перечня оказываемых услуг, в офисах проведен косметический ремонт и изменена цветовая гамма — интерьер и мебель выполнены в нейтральных светло-серых тонах.