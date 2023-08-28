В металлургическом цехе «Святогора» проводится ремонт отражательной печи №2

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Отражательная печь в той конструкции, которая используется на предприятии «Святогор» является уникальным агрегатом для современной медеплавильной отрасли. В эксплуатации находится только одна отражательная печь. Она должна безопасно работать и выполнять возложенный на нее технологический функционал по выпуску штейна — промежуточного продукта в производстве черновой меди. При этом вторая печь находится в стадии длительного ремонта или на разогреве.
Кампания отражательной печи №2 — ее межремонтный период — составила 12 месяцев. После останова в течение месяца печь находилась на охлаждении. Затем рабочие выполнили разборку огнеупорной кладки, разбивку и удаление настыли. Параллельно с этим специалисты металлургического цеха совместно с коллегами из ремонтно-механического завода предприятия провели оценку состояния узлов и металлоконструкций отражательной печи №2, определили перечень мероприятий капитального ремонта агрегата. Необходимые металлоконструкции были изготовлены силами ремонтно-механического завода «Святогор».
Первым делом было расчищено пространство для возведения нового плавильного агрегата. Кроме того, после осмотра состояния внутренних конструкций было принято техническое решение о демонтаже фундамента передней стены, — рассказал старший мастер плавильного отделения металлургического цеха АО «Святогор» Вадим Гладких.
После этого специалисты подрядной организации ООО «Святогорстрой» приступили к устройству фундамента печи. На данный момент работы выполнены уже на 50%. По их окончании можно будет начать огнеупорную кладку. Кроме того, была произведена замена шести колонн — основных несущих конструкций агрегата. Сейчас ведется монтаж специальных пятовых балок — металлоконструкций, соединяющих стены и распорно-подвесной свод печи.
На следующем этапе специалистами будет выполнена огнеупорная кладка стен и свода отражательной печи №2. Всего для возведения нового плавильного агрегата потребуется около 1 300 тонн огнеупорного кирпича. Ожидается, что к разогреву печь будет готова в октябре текущего года.