В металлургическом цехе «Святогора» проводится ремонт отражательной печи №2

Отражательная печь в той конструкции, которая используется на предприятии «Святогор» является уникальным агрегатом для современной медеплавильной отрасли. В эксплуатации находится только одна отражательная печь. Она должна безопасно работать и выполнять возложенный на нее технологический функционал по выпуску штейна — промежуточного продукта в производстве черновой меди. При этом вторая печь находится в стадии длительного ремонта или на разогреве.