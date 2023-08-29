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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Фонд кино отказался поддержать запуск пиратского проката иностранных фильмов в РФ

29 августа 2023, 11:33
Фонд кино отклонил идею организации пиратского проката иностранных фильмов в России.

Они указали, что любые попытки легализовать показ контента без согласия правообладателя не только нарушают законодательство и могут нанести ущерб репутации, но также могут способствовать появлению фильмов, которые противоречат ценностям государства, пишет business-magazine.online.

В Совфеде было предложено временное решение, которое позволило бы ввозить иностранные фильмы и выдавать им прокатные удостоверения, а полученные средства направлять правообладателям. Также были предложены варианты, такие как ввоз копий фильмов из Белоруссии и введение временного моратория на проверки и возбуждение дел в отношении российских кинотеатров, которые показывают фильмы без соответствующих разрешений.

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