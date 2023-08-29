Фонд кино отказался поддержать запуск пиратского проката иностранных фильмов в РФ

В Совфеде было предложено временное решение, которое позволило бы ввозить иностранные фильмы и выдавать им прокатные удостоверения, а полученные средства направлять правообладателям. Также были предложены варианты, такие как ввоз копий фильмов из Белоруссии и введение временного моратория на проверки и возбуждение дел в отношении российских кинотеатров, которые показывают фильмы без соответствующих разрешений.