Фонд кино отказался поддержать запуск пиратского проката иностранных фильмов в РФ

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Они указали, что любые попытки легализовать показ контента без согласия правообладателя не только нарушают законодательство и могут нанести ущерб репутации, но также могут способствовать появлению фильмов, которые противоречат ценностям государства, пишет business-magazine.online.
В Совфеде было предложено временное решение, которое позволило бы ввозить иностранные фильмы и выдавать им прокатные удостоверения, а полученные средства направлять правообладателям. Также были предложены варианты, такие как ввоз копий фильмов из Белоруссии и введение временного моратория на проверки и возбуждение дел в отношении российских кинотеатров, которые показывают фильмы без соответствующих разрешений.