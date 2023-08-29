tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Задержка рейсов из-за тумана в Уфе

29 августа 2023, 09:00
Утром в Уфе из-за густого тумана возникли проблемы с работой международного аэропорта. Более 15 рейсов на прилет и более 10 рейсов на вылет задержались из-за этого.

По информации, полученной от неназванного источника, рейсы были задержаны в среднем на 3-5 часов. Пассажиры, которые должны были покинуть Уфу в направлении Санкт-Петербурга, Москвы, Минеральных Вод, Нового Уренгоя и Антальи, были вынуждены остаться в городе, пишет ФедералПресс.

Некоторым рейсам пришлось приземлиться на запасных аэродромах в соседних регионах. В данный момент аэропорт работает в обычном режиме.

Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50