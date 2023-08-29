Задержка рейсов из-за тумана в Уфе

По информации, полученной от неназванного источника, рейсы были задержаны в среднем на 3-5 часов. Пассажиры, которые должны были покинуть Уфу в направлении Санкт-Петербурга, Москвы, Минеральных Вод, Нового Уренгоя и Антальи, были вынуждены остаться в городе, пишет ФедералПресс.