Эксперт поделилась секретами по уходу за кожей осенью

Если раньше вы использовали легкие кремы, то теперь пришло время заменить их на более питательные и насыщенные, рассказала эксперт в интервью ИА RuNews24.ru. Желательно выбирать средства с гиалуроновой кислотой и липидами, которые помогут восстановить естественный защитный барьер кожи. Важно также использовать сыворотки и тоники с витаминами A, E, C и различными кислотами для кожи.