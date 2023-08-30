Эксперт поделилась секретами по уходу за кожей осенью

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Если раньше вы использовали легкие кремы, то теперь пришло время заменить их на более питательные и насыщенные, рассказала эксперт в интервью ИА RuNews24.ru. Желательно выбирать средства с гиалуроновой кислотой и липидами, которые помогут восстановить естественный защитный барьер кожи. Важно также использовать сыворотки и тоники с витаминами A, E, C и различными кислотами для кожи.
Не стоит забывать и о защите от солнечного излучения в сентябре, когда солнце все еще может быть достаточно активным, добавила она.
«Необходимо уделить внимание уходу за руками и губами, используя питательные продукты. Например, наилучшим выбором будут средства на масляной основе со смесью церамидов», — подчеркнула Елена Агафонова.