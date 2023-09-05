Лом в Свердловской области: почему так важно перерабатывать металлические отходы

Каждый год в России образуется 50 миллионов тонн металлических отходов, но перерабатывается только четверть. Сам же рынок таких отходов в России оценивается в 3 триллиона рублей. Сбором и переработкой лома в стране занимаются 10 тысяч компаний. По видам металла больше всего образуется стальных отходов. На втором месте алюминий. Примерно одинаковая доля — у хрома и меди. Остальные виды в совокупности занимают менее 3% от всего объема лома. Это цинк, марганец, бор, свинец, никель, драгоценные и другие редкие металлы.