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Лом в Свердловской области: почему так важно перерабатывать металлические отходы

Лом в Свердловской области: почему так важно перерабатывать металлические отходы

5 сентября 2023, 08:31
Фото: 1MI
За 2022 год в Свердловской области образовалось 18 млн тонн металлических отходов. Из них было переработано 94%. Эти цифры — огромный бизнес, в который вовлечены десятки тысяч уральцев. Какова средняя цена тонны лома в регионе? И зачем увеличивать сбор металла? Рассказываем в материале TagilCity.ru.

Каждый год в России образуется 50 миллионов тонн металлических отходов, но перерабатывается только четверть. Сам же рынок таких отходов в России оценивается в 3 триллиона рублей. Сбором и переработкой лома в стране занимаются 10 тысяч компаний. По видам металла больше всего образуется стальных отходов. На втором месте алюминий. Примерно одинаковая доля — у хрома и меди. Остальные виды в совокупности занимают менее 3% от всего объема лома. Это цинк, марганец, бор, свинец, никель, драгоценные и другие редкие металлы.

Запасы вторичного лома в стране — 300 млн тонн и более. Это то, что необходимо ввести в промышленный оборот, — отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.

По данным Росстата, в Свердловской области на конец 2022 года лидером по отходам среди черных металлов является чугун — почти 183 тысячи тонн, далее идет легированная сталь — 145, 5 тысяч тонн. Среди цветных металлов преобладают медные отходы — 47,7 тысяч тонн. Общее же количество образованного лома и отходов превышает 18 миллионов тонн, при этом из них переработано и потреблено 17,9 млн тонн.

Вместе с TagilCity.ru разбираемся, какова средняя цена тонны лома и зачем увеличивать сбор металла в регионе.

Переработка металлолома в РоссииПереработка металлолома в России
Переработка металлолома в России
Фото: tagilcity.ru

Производство и переработка металлических отходов в Свердловской области

Свердловская компания «Акрон Скрап Урал» входит в ломозаготовительное подразделение Акрон Холдинг. Это один из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла, удерживающий лидерские позиции (на основании данных Росстата) по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов на территории Российской Федерации и стран СНГ. Годовой объем заготовки лома черных металлов превышает 1,2 млн тонн, цветных металлов — 300 тыс. тонн.

Металлургическое производство Акрон Холдинга включает в себя медно-латунный, алюминиевый и стальной кластер. Производственная мощность предприятий — 150 тысяч тонн меди, 42 тысячи тонн латуни, 90 тысяч тонн алюминия и 80 тысяч тонн чугуна.

Фото: tagilcity.ru

Тонна лома черного металла, отправленная на переработку, позволяет сэкономить более тонны железной руды, 635 килограммов угля и 54 килограмма известняка, а также до 75% энергии, необходимой для производства того же количества нового материала, говорят специалисты.

«Акрон Скрап Урал» покупает сталь за 7 тыс. руб за тонну, железо — 23,5 тыс. за тонну, алюминий — 115 тыс. руб за тонну, алюминиевые банки — 6 тыс. руб/тонна, медь 68 тыс. руб/тонна, латунь — 400 тыс. руб/тонна.

Стоить отметить, что средняя цена приема черного и цветного металлов по Нижнему Тагилу и Свердловской области в целом примерно одинаковая.

Стоимость лома в Свердловской областиСтоимость лома в Свердловской области
Стоимость лома нержавейки в Нижнем ТагилеСтоимость лома нержавейки в Нижнем Тагиле
Стоимость латуни в Нижнем ТагилеСтоимость латуни в Нижнем Тагиле
стоимость лома алюминия в Нижнем Тагилестоимость лома алюминия в Нижнем Тагиле
стоимость лома алюминия в Нижнем Тагилестоимость лома алюминия в Нижнем Тагиле
Стоимость лома меди в Нижнем ТагилеСтоимость лома меди в Нижнем Тагиле
Стоимость лома меди в Нижнем ТагилеСтоимость лома меди в Нижнем Тагиле
Стоимость лома в Нижнем ТагилеСтоимость лома в Нижнем Тагиле
Стоимость лома в Нижнем ТагилеСтоимость лома в Нижнем Тагиле
Стоимость лома в Свердловской области
Фото: скрин с сайта sdaymetallolom.ru

Оборот компании «Акрон Скрап Урал» за 2022 год составляет — 48 587 000 ₽, выручка за 2022 год — 2 381 643 000 ₽. Размер уставного капитала ООО «АКРОН СКРАП УРАЛ» — 10 000,00 ₽. Выручка на начало 2022 года составила 17 424 000 руб, на конец — 2 381 643 000 руб.

«Акрон Скрап Урал»«Акрон Скрап Урал»
«Акрон Скрап Урал»
Фото: скрин с сайта РБК

Меры поддержки производства

Обороты компаний по переработке металлов по причине закрытия внешних рынков, снизились, поэтому заграничные организации стали покупать меньше лома.

В 2022 году рынок потребления металлургическими заводами вторичного сырья снизился приблизительно на 25%, — заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.

Еще в начале весны 2023 года первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков рассказал о запуске нового инструмента — кластерной инвестиционной платформы. Это форма господдержки промышленных предприятий, создана, чтобы обеспечить бизнес длинными и дешевыми кредитными ресурсам.

Переработка металлоломаПереработка металлолома
Переработка металлолома
Фото: tagilcity.ru

Известно, что более половины всего объема металлических отходов скапливается у населения. Около 2 млн людей в России сдают лом и, по данным ассоциации «Руслом. Ком», составляют большую половину — 50,7% — ломосдатчиков. Но в 2022 году на рынке фиксировалось значительное падение — люди перестали сдавать металл, а в некоторых категориях сокращение достигало даже 80%.

И если у компаний, например, производителей техники, есть обязанности по утилизации, то граждане не спешат сдавать лом на переработку. Одна из причин — налоги. Их придется заплатить, если сумма, вырученная за металл, превысит 250 тысяч рублей. Игроки рынка считают, что нужно отменить НДФЛ на сдачу лома. А в Торгово-промышленной палате предлагают возобновить программу утилизации автомобилей.

Мы предлагаем сумму за сданный автомобиль увеличить до 150-250 тысяч рублей, было 50 тысяч рублей. Если это электроавтомобиль — увеличить до 350 тысяч. Предусмотреть, чтобы утилизационный сбор шел конкретно на развитие инфраструктуры переработки вторичных отходов, — рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.

Добавим, на строящемся в Нижнем Тагиле мусоросортировочном заводе будет производиться отбор металла из всех поступающих твердых бытовых отходов.

Черные и цветные металлы будут отделяться из состава ТКО и направляться для вторичной переработки металлургическим компаниям. Это, в свою очередь, увеличит общее количество переработанного металла в городе, — отметил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Вторая жизнь лома — польза для экологии

Металлолом, возникающий в результате утилизации различных металлических изделий, промышленного оборудования, транспортных средств и других отходов, оказывает значительное влияние на окружающую среду. Однако несмотря на значимость металлов в современном производстве и нашей повседневной жизни, неконтролируемое и несистематическое управление отслужившим свой срок ломом может представлять серьезную опасность для экологии.

Вторичная переработка является альтернативой использования первичного сырья, добываемого из горных пород. Этот процесс требует задействования большого количества ресурсов, а последующие сложные технологические этапы предполагают нагрев и обработку материала, в ходе чего образуются вредные выбросы. Именно поэтому наиболее предпочтительным считается вариант применения вторичного сырья, а в процессе переплавки не оказывающего столь пагубного воздействия на экологию.

Металлолом нельзя выбрасывать!

Выбрасывание металлолома является неприемлемой и опасной практикой, которая оказывает серьезные негативные последствия на окружающую среду и здоровье людей. Лом в составе имеет различные тяжелые металлы и химические соединения, которые являются токсичными и ядовитыми для живых существ. При неправильной утилизации отходов на свалки, они попадают в почву, водные и воздушные ресурсы, загрязняя окружающую среду и угрожая здоровью человека и живых организмов.

Вторичная переработка металла имеет множество преимуществ и играет важную роль в устойчивом использовании природных ресурсов и защите окружающей среды. Одним из основных положительных моментов является экономия полезных ископаемых, которые располагаются в недрах планеты.

МеталлоломМеталлолом
Металлолом
Фото: tagilcity.ru

Из тонны пришедших в негодность ноутбуков, можно извлечь до 6 килограммов золота, около 10 килограммов — серебра, и до 2,5 — палладия. Черного лома — около 90 килограммов, а цветного — до 130.

Отметим, рынок лома зависит от многих отраслей, а не только от того, сколько отходов собирают, но и от того, сколько конечной продукции потом покупают люди. Из всех содержащих лом изделий чаще всего приходят в негодность бытовая техника и автомобили. А их совокупный металлофонд на сегодняшний день 170 миллионов тонн.

Чем больше лома будут сдавать люди, тем быстрее наладится вторичное производство изделий из металла. И это позволит повысить экологичность работы предприятий и сократит вредное воздействие на все живое на планете.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.
Видео: tagilcity.ru
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