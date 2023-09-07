Как будут кормить школьников Нижнего Тагила в 2023–2024 году

Меню для столовой составляется школой. Помещение, где питаются дети, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. Материалы, из которых изготавливаются посуда и инвентарь, должны соответствовать гигиеническим параметрам. В учебном учреждении может быть осуществлен родительский контроль — родители могут попробовать блюда во время этого мероприятия, следить за тем, что дети употребляют в пищу, оставлять отзывы и недовольства к пище, осуществлять проверку качества.